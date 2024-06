La realización de documentales con responsabilidad social, uno de los atributos que retrata a Biocine

En el competitivo entorno audiovisual, el desarrollo de proyectos creativos, innovadores y que aporten valor a la sociedad se hacen cada vez más relevantes. En ese sentido, Biocine ha destacado en este ámbito por mantener un sólido enfoque centrado en la sostenibilidad y responsabilidad en la realización de documentales que no resulten entretenidos, sino que también proporcionen educación y sensibilicen a su audiencia.

Esta productora audiovisual ha ganado un amplio reconocimiento en la región de Murcia, gracias a profundizar en temas diversos en contextos sociales, científicos y culturales. En esta entrevista, es posible conocer en profundidad el trabajo de Biocine y los múltiples aspectos que la han llevado a destacar en la creación de contenido.

Cuéntanos un poco sobre los orígenes de Biocine y cómo nació la idea de centrarse en la realización de documentales con un enfoque social y sostenible

El proyecto Biocine nació en Murcia hace ya más de 20 años. En un principio no era Biocine, pero éramos nosotros y nuestras inquietudes que es lo que posteriormente se transformó en Biocine. Siempre hemos sentido especial sensibilidad por el medioambiente y ya desde hace 20 años que se luchaba por evitar unos conflictos medioambientales. Hemos perdido esa batalla y lamentablemente seguiremos perdiendo y eso nos dio que pensar y decidimos convertir nuestro trabajo en una herramienta medioambiental, además de reivindicar una necesidad obvia. Es por eso que Biocine es una reivindicación en realidad.

Biocine ha trabajado extensamente en la Región de Murcia, ¿Qué los motivó a centrarse en esta área y cuáles han sido algunos de los desafíos y éxitos más significativos?

Los desafíos son siempre la divulgación. Dejar a un lado cualquier proyecto que no cumpla con unos requisitos, te limita profesionalmente. El auténtico reto es ese hacer sostenible a la par ética y profesionalmente de nuestra producción. Nuestro éxito más reciente es un documental "Región de Murcia natural", en colaboración con el Grupo de Transferencia de Conocimiento "Divulgación Ecológica Audiovisual" de la Universidad de Murcia, nuestra región, es y será una de las más afectadas por el cambio climático y algunas de las especies que aparecen en nuestro documental están ya prácticamente extinguidas, como el caballito de mar en la laguna del Mar Menor. Gracias a la colaboración de la asociación Hippocampus pudimos filmar y obtener filmaciones de algunos de sus miembros, por lo que eso a día de hoy es casi imposible.

Mencionan tener el mayor banco de imágenes de fauna, flora y espacios naturales de la Región de Murcia, ¿Cómo gestionan y organizan este vasto recurso y cómo contribuye esto a sus proyectos?

Esto es en parte gracias a la colaboración de la propia comunidad autónoma de la región de Murcia, que es la que nos concede anualmente los permisos para filmar tanto con dron como con cámara, y el Grupo de Transferencia de Conocimiento "Divulgación Ecológica Audiovisual" de la Universidad de Murcia de la que yo, Antonio J. Martínez Bermejo, soy miembro. Este grupo gestiona los contenidos que tienen más prioridad y cuáles son más susceptibles y, por ello, merecen mayor divulgación. Como he comentado anteriormente algunas especies están cerca de la extinción en nuestra región, somos algo así como el primer escalón, la guía de lo que sucederá en el resto de España más adelante.

¿Cómo surgió su interés en temas como el autismo y la ELA, y qué impacto personal han tenido estos proyectos en el equipo de Biocine?

Yo tengo un hijo con autismo y desde hace años veo la necesidad de dar visibilidad a esta problemática lamentablemente y, como el cambio climático va en aumento y de la misma forma apenas se hace nada al respecto, pensándolo bien es casi una ironía que ambos proyectos reciban tan poca atención. Con la ELA institucionalmente es peor, ya que es una enfermedad horrible como otras muchas por desgracia, pero lo que la diferencia de otras es la falta de recursos tanto para enfermos como familiares, su proceso degenerativo es terriblemente rápido y las ayudas no lo son tanto.

Biocine se describe como una productora audiovisual sostenible con responsabilidad social, ¿Cómo se integran estos valores en cada etapa de su producción?

Dentro de nuestras capacidades tratamos de ser lo más sostenibles posible, pero no solo a nivel ecológico evitamos. Es una extensión de nosotros mismos o al menos eso quiero pensar, una rareza por ejemplo en pro del medioambiente. No tenemos impresoras, por lo que evitamos al máximo el gasto de papel tinta, etcétera y, al mismo tiempo, de ser necesario imprimir algo, contribuimos con el comercio local. Son pequeños gestos como otros que te hacen tener siempre presente que los recursos son limitados.

¿Qué otros proyectos sociales o humanitarios tienen planeados para el futuro y cómo seleccionan los temas de estos proyectos?

El tema del autismo es algo que vamos a enfocar de diferentes maneras, y respecto a otros proyectos nos interesaría recoger el testigo de nuestros antepasados más recientes. Tras la revolución industrial, hubo muchos defensores del medioambiente que evidentemente se les silenció o fueron ignorados. Entonces por qué no darles voz de nuevo, es una etapa muy similar a la actual e igual aprendemos algo.

¿Cuál ha sido el impacto de sus documentales hasta ahora y cómo miden el éxito de sus proyectos?

Dar visibilidad, compartir inquietudes, parece que a través de internet se conoce todo, pero no es así. Cuando estuvimos en Nepal con nuestro documental de naturaleza observamos en la sala de cine que a gente le impresionaban nuestros paisajes y naturaleza y se sorprendieron cuando les dije que la postproducción del documental la terminamos hace más o menos un año y que tal vez especies como el caballito de mar ya se habían extinguido en el Mar Menor. Y no era algo que yo decía por alarmar, en aquel momento un periódico anunciaba precisamente la casi extinción de este emblemático animal.

¿Cuáles son los planes futuros para Biocine y hacia dónde ven que se dirige la productora en los próximos años?

Estamos donde queremos estar, pero como planes futuros necesitamos más recursos para poder producir y divulgar y ser uno más en "el cambio", pero el positivo.

La capacidad de combinar técnica, calidad y un lenguaje audiovisual que cautiva en sus producciones, forma parte de los aspectos que distinguen a Biocine. Mediante métodos narrativos y audiovisuales innovadores, la productora se esfuerza por la realización de documentales de interés que puedan incentivar una acción positiva en la sociedad y ver el mundo desde diferentes perspectivas.