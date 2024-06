Down Ourense gana la liga de debate entre jóvenes con discapacidad intelectual

El equipo de Down Ourense ha ganado este domingo, 16 de junio, la tercera edición de ‘Yo tengo edición’, la liga de debate entre jóvenes con discapacidad intelectual, en una final de alto nivel ante sus compañeros de Down Madrid, que defendían el título conseguido el año pasado. En esta experiencia pionera en el mundo han participado representantes de nueve entidades de siete provincias: Alicante, Córdoba, Granada, Madrid, Orense, Valladolid y Zaragoza.





Los ganadores defendieron, por sorteo de las posturas, que no es posible mantener una alimentación saludable en nuestros días. Ourense se alzó con el triunfo no sólo por su elocuencia sino por la mitigación de la postura de su rival mediante argumentos como la influencia del poder adquisitivo para llenar una cesta de la compra de calidad, el tiempo necesario para cocinar esos productos, así como la falta de formación e información en materia alimentaria y la “perniciosa” labor de algunos influencers animando en prime time televisivo a la ingesta de productos insanos.

“La Ledu es un proyecto inclusivo que detecta el talento joven y plantearle retos, con un gran poder transformador, que nos enseña qué es el diálogo, qué es el respeto a la opinión diferente a la nuestra, qué es el pensamiento crítico, cómo se investiga y se alcanza la excelencia mediante el trabajo en equipo y el compañerismo. Con todos esos valores, se transforma la sociedad. Pero en lo que es pionera es en dar la palabra a las personas con discapacidad intelectual, a las que no se escucha lo suficiente y se decide por ellos. ‘Yo tengo opinión’ les hace agentes del cambio para la mejora de toda la sociedad”, concluyó Elena Escalona, directora general de Down Madrid, en la clausura, como anfitriona de esta edición.

El grupo de Ourense estaba integrado por Mikel Pan Vaquero, Laura Gil Requejo, Edwin Varela Morelaes, Pablo Varela Álvarez, Álvaro Nóvoa Justo, Saúl Álvarez Rodríguez y Francisco Diz Bañuelos. Además, éste último se alzó con el reconocimiento de Mejor Orador, otorgado por el jurado entre todos los participantes de la competición. Como formadores participaron Brais Durán Taboada y Elena Vaamonde Salgado.

Por su parte, los subcampeones, de Down Madrid, fueron Bruno Ruiz de la Viuda, Claudia Villapalos Torrejón, Elena Muñoz Martín, Óscar Zamorano Horcajada, Fernando Simón Zotes, María de Haro Díaz, Celia López Álvarez y Agustín Gonçalvez Luzio. En calidad de formadoras, contaron con la asistencia de Judit Medina Palanques y Pilar Vega Monge.

Un año más, ‘Yo tengo oponión’ ha conseguido su objetivo de completar la formación de las ‘soft skills’ de este alumnado para el desarrollo de capacidades transversales como la comunicación oral, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo. Los debatientes no persiguen aquí la victoria de su postura sino el progreso conjunto de la sociedad, de la que son parte y en la que desean tener voz.

‘Yo tengo opinión’ amplía los límites del mundo de este colectivo, trabajando durante todo el curso, gracias a la autonomía que da la palabra. En esta línea, aparte de la competición, Ledu ha formado en debate y oratoria a decenas de profesores de todo el país con el fin de lograr una puesta en marcha cualificada de este proyecto y la traslación de estos conocimientos a las aulas como complemento a la preparación curricular del alumnado.

Esta experiencia ha fructificado así en materiales didácticos, la integración de jóvenes con discapacidad intelectual en las actividades de Ledu, jornadas formativas y la contratación de este talento por grandes compañías.

Organizaciones y empresas apoyan esta iniciativa de inclusión del talento diverso. En la categoría Muy Amigo de ‘Yo tengo opinión’, figuran organizaciones como GMP Fundación, Cepsa, EY, la Asociación Española para la Digitalización ‘Digitales’, Iberia, Iryo, Smurfit Kappa, Speexx, ZTE, Coca Cola Europacific Partners y Seur.