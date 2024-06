La inmobiliaria Actius20Vint mejora su presencia online con las ayudas del Kit Digital

Mediante las ayudas europeas Next Generation la inmobiliaria ha obtenido una mayor notoriedad online y ha conseguido escalar posiciones en los buscadores Actius20Vint es una prestigiosa inmobiliaria especializada en pisos de obra nueva en el Vallès Occidental. Con una dilatada experiencia de más de 20 años en el sector inmobiliario, la compañía se ha ganado una reputación consolidada en esta comarca en el ámbito de las promociones inmobiliarias.

Dirigida por Enric Peidro, un experto con más de 25 años de experiencia en la venta de promociones de obra nueva en Sabadell y sus alrededores, Actius20Vint ofrece una amplia gama de viviendas que incluyen desde pisos de obra nueva hasta áticos-dúplex con espectaculares terrazas. Cada una de las propiedades de Actius20Vint no solo promete estética y comodidad, sino también una inversión segura y un futuro prometedor para los compradores.

Actualmente, Actius20Vint presenta tres promociones inmobiliarias; como la promoción Larra en Castellar del Vallès, que consta de 19 viviendas y 32 plazas de aparcamiento, con opciones que van desde pisos de 2 a 3 dormitorios hasta áticos-dúplex invertidos. Esta promoción no solo ofrece espacios amplios y luminosos, sino también acabados de primera calidad que cumplen con las expectativas de los compradores más exigentes.

Otra de las promociones inmobiliarias es la de Pl. Mestre Gelonch, en Castellar del Vallès, que consta de 11 exclusivos hogares diseñados para satisfacer los más altos estándares de confort y calidad. O la promoción de la Avinguda Onze Setembre, una construcción eficiente y sostenible con una ubicación ideal para familias, ya que se encuentra cerca de colegios y zonas verdes.

Actius20Vint está especializada en propiedades que cumplen con los más exigentes estándares de calidad, la empresa no solo proporciona viviendas, sino que establece relaciones personales de confianza con cada cliente para asegurar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Para más información sobre las exclusivas propiedades de Actius20Vint y sobre cómo iniciar el camino hacia un nuevo hogar, se invita a contactar con ellos y explorar sus opciones a través de su asesoramiento personalizado y experto.