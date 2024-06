En su nueva andadura, Hengqin impulsa el desarrollo del nuevo modelo de negocio 'industria + exposición'

La Oficina de Desarrollo Económico de la Zona de cooperación en profundidad Guangdong-Macao en Hengqin A finales del pasado mes de mayo, la Zona de cooperación en profundidad Guangdong-Macao situada en Hengqin (en lo sucesivo, la 'Zona de cooperación') llevaba cerca de tres meses aplicando una gestión específica por niveles. La Zona de cooperación constituye un importante avance en la apertura institucional de alto nivel de China. Asimismo, se está acelerando la construcción de áreas clave como los medios de subsistencia, las industrias y los sistemas jurídicos, abriendo así un nuevo capítulo en el desarrollo de alta calidad.

En palabras de António Lei, director de la Oficina de Desarrollo Económico de la Zona de cooperación, la implantación de la gestión por niveles ha mejorado aún más la comodidad de los viajes de Macao a Hengqin. La Zona de cooperación, en colaboración con Macao, tiene previsto potenciar la movilidad e interacción bidireccional del personal para acoger más eventos MICE emblemáticos. Estos eventos tienen como objetivo atraer a compradores, expositores y representantes del sector financiero de todo el mundo. Por otra parte, facilitarán la afluencia de recursos logísticos, humanos, de capital y de información, promoviendo así el desarrollo del nuevo modelo de negocio «industria + exposición».

António Lei considera que la implementación oficial de la gestión por niveles aportará un mayor número de beneficios y oportunidades en lo que respecta a la cooperación en materia de exposiciones entre Macao y Hengqin. Es el caso, por ejemplo, de las empresas que participan en eventos en la Zona de cooperación, que pueden importar de forma temporal artículos de exposición en condiciones de depósito aduanero. El material de exposición no desechable de gran tamaño podrá, además, transportarse de vuelta a Macao tras el evento. De este modo, se facilitará en mayor medida el modelo de "evento multisede" entre Hengqin y Macao, y, por tanto, se conseguirá atraer a un mayor número de expositores internacionales que deseen ampliar sus actividades a Hengqin.

"Este año, seguiremos colaborando con Macao para acoger diversos eventos de proyección mundial con arreglo al modelo de evento multisede, como la Exposición de consumo de alta calidad y el Foro Global de las Zonas de la Bahía y la Expo BEYOND. Con la puesta en común de los recursos, pretendemos ampliar continuamente la influencia de la marca MICE² Macao x Hengqin", señala António Lei.

En un futuro, Macao y Hengqin propiciarán conjuntamente la creación de una terminal del Aeropuerto Internacional de Macao, pondrán en marcha una ruta de autobuses turísticos de Macao y organizarán conjuntamente eventos como la «Feria del Camping» en la Zona de cooperación. También desarrollarán nuevos productos turísticos isleños, reforzarán la cooperación en la promoción de inversiones para la industria MICE y se dotarán de un equipo profesional con el fin de atraer más eventos internacionales a ambas localidades.

Al mismo tiempo, la floreciente industria MICE de Macao y Hengqin ha creado numerosas oportunidades de empleo. El hecho de acoger eventos MICE, en particular, involucra a un amplio abanico de profesionales especializados en la planificación de eventos, el marketing, la gestión de recintos y el apoyo técnico, proporcionando así un vasto espacio de mercado para que las industrias relacionadas atraigan talentos cualificados. Y, al acoger de forma conjunta varios eventos MICE y crear marcas de exhibición, Macao y Hengqin presentarán su diverso desarrollo industrial a un público más amplio. Este enfoque no solo fomenta el intercambio de talentos entre los miembros del sector, sino que también contribuye a que en ambos enclaves se concentren más profesionales destacados.

Fuente: La Oficina de Desarrollo Económico de la Zona de cooperación en profundidad Guangdong-Macao en Hengqin.