Just Spices da una nueva vida a las tapas con una selección de sus especias más emblemáticas

En el día mundial de las tapas, que se celebra el próximo 16 de junio.

La compañía propone una variedad de sazonadores de especias con el foco puesto en platos y productos de la gastronomía española.

Una selección de especias absolutamente única para dar nuevos sabores a tortillas, albóndigas, patatas bravas, ensaladilla rusa y otras delicias culinarias del recetario español.

La tapa está de celebración y Just Spices se apunta a este reconocimiento. El día internacional de la tapa, que se celebra este 16 de junio, es un homenaje merecido a uno de los referentes más importantes de la gastronomía española. Nadie duda de que la tortilla española es la reina de las tapas, la más consumida. Y, junto a ella, otra variedad de opciones. Las patatas bravas, la ensaladilla rusa, las croquetas, los calamares a la andaluza, el jamón, las albóndigas o el pan con tomate entre otras.

En cada lugar de España se preparan de formas distintas, porque cada maestrillo tiene su truquillo. Y ahora llega Just Spices para darle la vuelta. En cada uno de sus botes de especias hay una combinación de hasta 15 especias distintas con las que crear nuevas versiones de las tradicionales tapas. De entre casi las 80 opciones que se distribuyen en España, la marca ha seleccionado ocho topsellers para celebrar, de una manera muy especial, el día mundial de la tapa.

Ahí están sus sazonadores de tortilla, de albóndigas, de sal con tomate, de hierbas para bocadillo (montaditos), de carnes, de verduras mediterráneas y, por supuesto de patatas. Que las bravas, ya se sabe, son un clásico imprescindible en cualquier celebración. Cada una de estas, ya famosas, latas de colores incluye una selección exclusiva de especias. Por ejemplo, la de tortilla, lleva cebolla tostada, sal gema rosa, pimiento, pimentón, ajo asado, pimienta negra machacada, cúrcuma en polvo, perejil, pimiento chile en polvo, macis en polvo. Y la de patatas incluye sal marina, cebolla roja, ajo, sal ahumada (sal, humo), pimentón dulce, pimienta rosa, cebollino, pimienta negra, perejil, semillas de mostaza marrón, cilantro, macis, mejorana, laurel, nuez moscada.

Una ensaladilla rusa preparada con un toque de especias de verduras mediterráneas. Es posible y gana en sabor. Lleva una selección de especias, que incluye un 21 % tomate granulado, cebolla roja cortada, sal marina, puerro cortado, ajo granulado, pimentón en polvo, pimienta rosada quebradas, tomillo picado, jengibre molido, ajedrea picada, mejorana picada, 2 % pimiento chile granulado, hojas de laurel molidas. No, no es lo mismo.

El valor de una marca que arrasa en redes sociales

El proyecto Just Spices nació en Alemania en 2014 cuando tres amigos emprendedores recorrieron medio mundo buscando las mejores especias. En España desembarcó en abril de 2021 a través del ecommerce y desde 2022 vende en supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Consum o Bonpreu. Además de España, está presente en Alemania, Austria, UK, Suiza y Estados Unidos. Actualmente, cuenta con cerca de medio millón de seguidores en España y cerca de dos millones en sus principales redes sociales, Tik Tok e Instagram.