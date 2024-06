Best House Introduce Nuevos Modelos Franquicia

Best House, líder en el sector de franquicias inmobiliarias, presenta dos innovadores modelos de acceso que brindan oportunidades accesibles para empresarios emprendedores: FRANQUICIADO DESDE 0 € y FRANQUICIADO ASOCIADO.

FRANQUICIADO DESDE 0 €: Este modelo revolucionario permite acceder a la franquicia con una inversión inicial reducida a 0 € en concepto de canon de entrada para el franquiciado. Dirigido a empresarios con una agencia abierta al público durante al menos un año, esta propuesta les brinda la oportunidad de aprovechar al máximo todas las prestaciones y ventajas que ofrece Best House. Con esta iniciativa, se proporciona un camino hacia el éxito empresarial sin la carga inicial de inversión. Solicite información detallada en: www.best-house.com/

FRANQUICIADO ASOCIADO: En este modelo, el Franquiciado Asociado es cotitular de los derechos de franquicia a partes iguales con la empresa franquiciadora. Aportando el 50% importe del canon de entrada correspondiente, el Franquiciado Asociado se convierte en socio activo de la franquicia y recibe el 100% los ingresos generados por la facturación de los servicios correspondientes. Dirige la explotación de la franquicia por cuenta propia en calidad de director de agencia.

Además, algunos derechos de franquicia que aplican de inmediato para el Franquiciado con plena titularidad de los derechos de franquicia, quedan aplazados para el Franquiciado Asociado cotitular de los derechos de franquicia. Estos derechos entrarán en vigor de forma inmediata una vez que el Franquiciado Asociado, ejerciendo su derecho contractual, abone la cantidad correspondiente al Franquiciador para obtener la plena titularidad de los derechos de franquicia. Solicite información detallada en: www.best-house.com/

Con estos nuevos modelos de acceso, Best House reafirma su compromiso de brindar oportunidades inclusivas y accesibles para todos los empresarios emprendedores que deseen formar parte de su red de franquicias.

Para más información sobre estos modelos de franquiciado, comunicarse con el Departamento de Expansión de Best House.