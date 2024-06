​"Yo soy Andrew Tate": el gurú de los 'incels'

Filmin estrena el próximo viernes 21 de junio, en exclusiva en España, el documental "Yo soy Andrew Tate", dirigido por Marguerite Gaudin y producido por Dan Reed, el hombre tras el documental "Leaving Neverland" sobre los supuestos abusos a menores de Michael Jackson. La película retrata el auge y caída de Andrew Tate, influencer de extrema derecha, misógono, homófobo y proxeneta que llegó a acumular millones de seguidores en redes sociales, y que actualmente vive en libertad bajo arresto domiciliario acusado de haber cometido tráfico sexual en una unidad de crimen organizado que, presuntamente, secuestró a dos menores, las violó y las usó en vídeos pornográficos.





Andrew Tate empezó a hacerse popular tras ser expulsado de la 17ª temporada de "Big Brother" después de que viera la luz un vídeo en el que agredía a una mujer. Nacido en Estados Unidos y afincado desde niño en Reino Unido, Tate fue un destacado luchador de kickboxing que llegó a proclamarse campeón del mundo de la ISKA en dos ocasiones. Retirado desde 2020, logró construir su propio imperio en Internet gracias a sus cursos de motivación y autoayuda en los que explicaba cómo hacerse millonario en poco tiempo o de qué modo hay que tratar a las mujeres. Entre sus perlas, frases como "las mujeres deberían cerrar la boca, tener hijos, quedarse en casa, estar tranquilas y prepararnos el café".

Fue el propio Tate quien en 2022 se dirigió a Amos Pictures, la productora de Dan Reed, para proponer la realización de un documental sobre su vida. El productor y la directora Marguerite Gaudin se reunieron con él en Dubai para dejarle claro que la película no sería una "pieza de propaganda" y que él no tendría control editorial. Aceptó, con la condición de que no se filmaran nunca las pantallas de su ordenador o teléfono. A los pocos días de empezar el rodaje, Tate fue detenido en Rumanía acusado de trata de personas, por lo que su presencia en el documental se tornó imposible.

Reed y Gaudin revisaron el enfoque del documental manteniendo el mismo objetivo: que Tate contara su historia, sin restricciones y con sus propias palabras. Gaudin y su equipo descubrieron un tesoro de 400 horas de material de video que abarca los últimos 15 años, con entrevistas y declaraciones extremadamente sinceras de Tate en las que habla sobre su vida, su pasado, sus negocios, sexo, violencia, control, relaciones y todos los temas candentes que han estado agitando la opinión pública desde su ascenso a la fama mundial. Utilizando estas imágenes, algunas nunca vistas antes, y buscando testimonios de su pasado y presente el documental relata críticamente la historia del origen de Tate, arrojando luz sobre su viaje hacia la riqueza y la fama y examinando el impacto más amplio de sus "enseñanzas".