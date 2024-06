Entrevista a José Luis M. Ingelmo (Vigo Berbés), el caso de éxito de un franquiciado Best House

Las franquicias representan un modelo de negocio exitoso que permite a los emprendedores beneficiarse de una marca establecida y un sistema operativo probado. En el sector inmobiliario, Best House destaca como uno de los principales líderes en el mercado español, dado que ofrece experiencia, soporte integral y una amplia red de contactos.

La apertura de una nueva franquicia en Vigo subraya el compromiso de la firma con la expansión y la excelencia en el servicio, lo que refleja la confianza de nuevos emprendedores en esta reconocida marca. Este valor queda expuesto a continuación, en una entrevista desarrollada a D. José Luis Martínez Ingelmo, franquiciado del Grupo Best en el Vigo zona Berbés.

¿Por qué decidió abrir su negocio con el apoyo de una franquicia?

Dado que carezco de experiencia en el sector, creía imprescindible el contar con un entorno que me proporcionara un modelo de negocio contrastado y un know-how del que yo carecía. Además, con el respaldo de una franquicia se avanza más rápido en los momentos de puesta en marcha del negocio, ya que hay muchos pasos que sin apoyo se tardaría más tiempo para dar con la tecla correcta.

¿Qué le hizo decidirse por Best House y no por otras enseñas de la competencia?

Ha habido dos elementos que me decidieron a elegir a Best House como franquicia. Por un lado, la transparencia del planteamiento. Desde un primer momento me dieron toda la información que les requerí. Además, me pusieron en contacto con los franquiciados que les solicité sin ningún tipo de intermediación.

En segundo lugar, el apoyo en el proceso de formación y de apertura. Un apoyo online y a distancia intenso, pero también presencial en la agencia de Castellón y en la de Vigo.

¿Qué tipo de apoyo recibió del franquiciador, en cuanto a formación, marketing, logística, publicidad, etc.?

El apoyo en formación ha sido óptimo. Desde un comienzo con una formación online con gran contendido teórico, hasta una formación práctica y en el terreno. En el resto de aspectos también se ha combinado el componente teórico y el práctico pudiendo aprovecharme de condiciones y protocolos específicos de la franquicia.

¿Cuál considera que fue la mayor dificultad que tuvo en todo el proceso hasta que abrió su negocio?

Tener claro los conocimientos prácticos de la gestión inmobiliaria. Sabiendo que queda mucho por aprender, el poner en negro sobre blanco protocolos básicos de los procesos.

Antes de firmar el contrato, ¿qué pasos dio?, ¿consultó o visitó a otros franquiciados de Best House?, ¿visitó ferias de franquicias, o se puso en contacto con consultores o con la Asociación de Franquiciadores?

Me informé de todas las franquicias inmobiliarias que estaban presentes en Vigo. Tuve conversaciones con todas ellas tanto a niveles de sus centrales como con los franquiciados presentes en la ciudad. Para mí era muy importante conocer de primera mano y sobre el terreno cuáles eran los puntos fuertes de cada uno para poder tomar la decisión correcta.

¿Se han cumplido sus expectativas?

Sí. Debido a que tenía mucha información previa sobre los pasos que se iban a dar, las expectativas estaban muy asentadas sobre lo que después ha ido ocurriendo.

En relación con el modelo de negocio que está gestionando, ¿qué destacaría de los servicios que ofrecéis a vuestros clientes?

La gestión integral. El hecho de que un cliente ponga en nuestras manos la necesidad de comprar o de vender una propiedad debe suponerle la tranquilidad de tener cualquier trámite resuelto más allá de los puros trámites de la compra-venta. Desde la necesidad de financiación de la compra, la gestión del alta de los servicios, la calificación energética, seguros, etc.

En el marco de esta entrevista, ¿cuál es su idea de negocio de cara al segundo semestre del año?

La dedicación y el servicio al cliente. Queremos ser los profesionales que estén al lado del vendedor y del comprador a lo largo de todo el camino, de inicio a fin y convertirles en embajadores de nuestra marca.

La incorporación de la nueva franquicia de Best House en Vigo destaca la continua expansión y consolidación de la marca en el mercado inmobiliario. Este crecimiento es testimonio de la efectividad del modelo de negocio de Best House y del apoyo integral ofrecido a sus franquiciados. La trayectoria de la marca y su capacidad para atraer a emprendedores comprometidos y visionarios aseguran un futuro prometedor, reforzando su posición de liderazgo en el sector inmobiliario.