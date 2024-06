Alquiler de autocaravanas en Europa con Amafi Caravaning

Viajar en autocaravana tiene un encanto especial, porque permite al turista disfrutar de un contacto más cercano con la naturaleza, pernoctando en el lugar que quiera sin las restricciones que supone ir de hotel en hotel. Se trata de una experiencia ideal para personas de espíritu aventurero que aman la libertad. España tiene infinidad de destinos para descubrir bajo esta modalidad de turismo. Por esta razón, la empresa Amafi Caravaning ofrece servicios de alquiler de autocaravanas con todo incluido.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa Amafi Caravaning en el mercado?

El año próximo cumplimos nuestro primero 10 años en el mercado de alquiler de autocaravanas

¿Qué lo motivó a crear esta empresa de alquiler de autocaravanas?

Es una historia muy bonita, por el año 2015 queríamos irnos de vacaciones en agosto por Europa, en familia, incluida la abuela y se nos ocurrió hacerlo en autocaravana, que nunca habíamos probado. En mayo empezamos a buscar y tenemos una lista guardada de las casi 60 empresas y particulares que llamamo y no tenían disponibilidad. Tuvimos que alquilar en Marsella, Francia a un particular. Hicimos 500km para recoger la autocaravana. Pasamos todo el mes con casi 7000 km recorridos y nos empezamos a ilusionar, conocer y disfrutar de este tipo de turismo. Al volver pusimos mano a la obra con estudio de marketing, planes de negocio, empezamos con 4...8...12 y ahora 30 autocaravanas

Desde su punto de vista ¿Qué lo que hace que viajar en autocaravana se una experiencia tan especial con respecto a otras formas de turismo?

La libertad, poder hacer el viaje día a día, parar en la ciudad que quieras, o seguir. No perder tiempo en checkin de hoteles. Poder disfrutar de la naturaleza sin gastar de más.

¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en autocaravana en Europa?

Toda Europa está muy preparada para viajar en autocaravana y hay para todos los gustos. Ciudades como París o Roma tienen camping dentro de la ciudad, la Selva negra alemana, la Alsacia francesa, el norte de España, Interlaken en suiza, etc. Resumiendo tienes sitios preciosos para todos los amantes del turismo.

¿De cuántas unidades dispone la flota de Amafi Caravaning?

En este momento disponemos de una flota de 30 autocaravanas, con distribuciones muy variadas para todos los públicos.

¿Cuáles son los modelos que conforman la flota de Amafi Caravaning? ¿Podría explicar en detalle las características y comodidades que ofrece cada uno de esos modelos?

Tenemos de 4,5,6 y 7 plazas, tanto capuchinas como perfiladas. Las Capuchinas son los modelos Baron 22 para 7 personas con camas dobles y literas grandes, doble comedor. La Baron 22 es muy versátil porque tiene 3 camas dobles. En cuanto a las perfiladas contamos con un modelo pequeño de 6 metros, con toda la comodidad para 3/4 personas, el modelo Baron 573 con dos camas gemelas o que se puede convertir en una cama muy grande para 3, y por última la Baron 579 con una cama en isla en un dormitorio en suite con ducha y wc separado

¿En qué consiste el servicio de guía de viaje en autocaravana que ofrece Amafi Caravaning?

Hemos tenido mucho éxito en el lanzamiento de nuestra Guía de viajes porque simplifica el viaje. Descargas nuestra APP (Amafi Caravaning) tanto para Android como IOS y en Guía de viaje con solo poner cualquier ciudad de Europa tienes todo lo que necesitas cuando llegas a un sitio en autocaravana. Puedes ver en una sola página, el mapa de la ciudad, el clima, recomendaciones para visitar turísticamente, los campings y áreas de servicio generales y las recomendadas por Amafi Caravaning, restauranets, gasolineras, farmacias, etc.

¿Qué diferencia a Amafi Caravaning de otras empresas que ofrecen el mismo servicio?

Nuestro servicio en único en Europa, con todo incluido, wifi gratis y hasta una compra de supermercado. Además, estamos siempre conectados para acompañar al cliente para que viva las mejores vacaciones de su vida

¿Cuáles son las ventajas para los viajeros de contratar sus servicios?

La flota variada, la atención personaliza, el soporte permanente. Trabajamos día a día para que nuestros clientes no tengan que preocuparse por nada y disfruten del viaje con la seguridad de una empresa con amplia trayectoria

¿Cómo se puede reservar una autocaravana con Amafi Caravaning?

Accediendo a nuestra web, www.amafi.es o por vía telefónica.

