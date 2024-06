Caliplac apuesta por paneles sándwich con protección frente al fuego

El desarrollo e innovación constante para la realización de nuevos paneles para la construcción, requiere de la ayuda de expertos con probada trayectoria en este campo. Un claro ejemplo de esta evolución, son los paneles sándwich de cartón yeso de Caliplac, que destacan por su eficiencia, seguridad y versatilidad.

Su especial composición multicapa les permite cubrir las necesidades de aislamiento en todo tipo de rehabilitaciones y reformas, proporcionando una construcción robusta, segura y fiable, con una excelente protección contra incendios, con clasificación de resistencia B-S1 dO.

Innovación y seguridad en paneles sándwich Caliplac ha demostrado ser un referente a nivel nacional en la fabricación de paneles sándwich de madera para cubiertas, entreplantas, tabiques y trasdosados. Su compromiso con la bioconstrucción implica el uso de materiales de bajo impacto ambiental, como la posibilidad de elegir aglomerado de corcho expandido en el núcleo de los paneles. Este enfoque no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también garantiza soluciones constructivas seguras y eficaces.

La gama de paneles sándwich de cartón yeso y sus paneles Forjaplac, están diseñados para ofrecer una protección óptima frente al fuego, al incorporar materiales ignífugos que cumplen con las normativas de seguridad más estrictas. Estas estructuras resultan útiles en la rehabilitación de edificios y en reformas de entreplantas, donde la seguridad contra incendios es una prioridad máxima.

La gama de productos de Caliplac incluye paneles con diferentes acabados y características técnicas, adaptables a diversas necesidades constructivas. La elección correcta del tipo de panel permite el aislamiento y confortabilidad de todo de espacios interiores, y de determinadas zonas de exterior, como porches y galerías. Tras más de veinte años de innovación y desarrollo, los paneles sándwich de esta empresa española son una excelente elección para garantizar una construcción sólida y segura.

Forjaplac: paneles específicos para entreplantas Dentro de su oferta, Caliplac presenta el innovador panel Forjaplac, un panel multicapa diseñado específicamente para la construcción de entreplantas aligeradas. Este producto está compuesto por una primera capa de cemento-madera, una intermedia de tablero OSB 3 y una última cara decorativa, con posibilidad de múltiples acabados.

Forjaplac destaca por disponer de las propiedades ignífugas necesarias para cumplir con los estándares de seguridad más elevados. A ello se suma su facilidad de instalación y su capacidad para mejorar significativamente la eficiencia energética de los edificios. Una característica especial de estos paneles, es su facultad para aislar los espacios, preservar una temperatura interior constante y reducir así tanto los costes de calefacción como de refrigeración.

Además, la utilización de Forjaplac en las entreplantas asegura una mayor durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas, lo que prolonga la vida útil de las estructuras y disminuye la necesidad de un mantenimiento frecuente.

Soluciones inteligentes para la construcción Esta empresa especializada en paneles sándwich para la construcción, se dedica a investigar y desarrollar nuevas fórmulas constructivas que sean seguras, estéticas y eficaces. Esta filosofía de innovar permanentemente se refleja en toda su gama de paneles de construcción que no solo cumplen con los más altos estándares de calidad, sino que también se alinean con las tendencias actuales de sostenibilidad.

La apuesta de Caliplac por el futuro y la innovación se traduce en la creación de productos que facilitan una edificación más segura y eficiente. Sus paneles sándwich con protección frente al fuego representan una clara muestra de cómo la tecnología y el compromiso con el medioambiente se pueden combinar para ofrecer soluciones constructivas con un alto valor añadido.