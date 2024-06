Schneider Electric presenta una nueva gama de productos para centros de datos de IA eficaz y aplicaciones de alta densidad

El nuevo catálogo está dirigido a aplicaciones de alta densidad y cargas de trabajo de IA, y ofrece un mejor soporte de peso, capacidad de refrigeración y conectividad. Las funciones mejoradas incluyen la segunda generación de racks NetShelter SX, NetShelter Aisle Containment y una importante actualización de NetShelter Rack PDU Advanced Las soluciones mejoradas responden a la demanda del sector en materia de sostenibilidad, velocidad de comercialización y cumplimiento de la Directiva Europea de Eficiencia Energética.

Schneider Electric, líder en la automatización y transformación digital de la gestión de la energía, ha presentado la nueva gama de productos de White Space para centros de datos, es decir, el espacio donde se ubican los racks y los equipos informáticos dentro de un centro de datos. Esta nueva cartera incluye la segunda generación de racks NetShelter SX (NetShelter SX Gen2), el nuevo NetShelter Aisle Containment y una próxima actualización de la NetShelter Rack PDU Advanced, diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de los centros de datos modernos, en particular los que manejan aplicaciones de alta densidad y cargas de trabajo de IA, así como requisitos normativos como la Directiva Europea de Eficiencia Energética (EED).

Los racks NetShelter SX Gen2 se han diseñado específicamente para satisfacer las exigencias de los centros de datos actuales. Estos nuevos racks pueden soportar hasta un 25% más de peso que los modelos anteriores, con una capacidad aproximada de 1.814 kg, lo que resulta esencial para alojar los equipos más pesados y densos asociados a la IA y la informática de alto rendimiento.

La perforación mejorada de las puertas aumenta el flujo de aire, vital para refrigerar los servidores de alta densidad, mientras que los racks ofrecen más espacio y mejores opciones de gestión del cableado para configuraciones de servidores más grandes y complejas.

Dado que la seguridad de los equipos físicos sigue siendo un requisito importante, los armarios están fabricados totalmente en acero y cuentan con sistemas de cierre de 3 puntos para mejorar la protección del centro de datos.

Los racks NetShelter SX Gen2 reducen su impacto global en el cambio climático en un 3,3% por rack y están diseñados para ser altamente reciclables, ya que aproximadamente el 97% de su estructura es reciclable. Estos racks están disponibles en tamaños estándar de 42U, 45U y 48U junto con modelos anchos, extra-anchos y profundos.

"Nuestros racks NetShelter SX Gen2 suponen un gran avance a la hora de resolver las necesidades críticas de las aplicaciones de alta densidad", afirma Elliott Turek, Director of Category Management, Secure Power Division, Schneider Electric. "Con un mejor soporte de peso, gestión del flujo de aire y seguridad física, estamos permitiendo a nuestros clientes optimizar las operaciones de sus centros de datos a la vez que impulsamos su sostenibilidad".

Refrigeración avanzada y flexibilidad con la contención de NetShelter Aisle

El último NetShelter Aisle Containment puede conseguir hasta un 20% más de capacidad de refrigeración. Esto es crucial para gestionar el calor generado por los servidores de IA y otras aplicaciones de alta densidad. El sistema incorpora un controlador de flujo de aire que automatiza la velocidad de los ventiladores, reduciendo su consumo de energía hasta en un 40% en comparación con los sistemas tradicionales de refrigeración pasiva.

Los sistemas de contención de fabricantes independientes ofrecen mayor flexibilidad y rapidez de configuración a los operadores de centros de datos, lo que permite una integración y adaptación más sencillas a las construcciones existentes. El nuevo diseño también simplifica la instalación y las modificaciones sobre el terreno, al tiempo que reduce el gasto energético entre un 5 y un 10%.

"La contención sigue siendo primordial en los centros de datos de alta densidad actuales", afirma Elliott Turek. "Incluso en las aplicaciones refrigeradas por líquido, el rechazo del calor del aire desempeña un papel fundamental. Nuestras soluciones NetShelter Aisle Containment no sólo mejoran la capacidad de refrigeración, sino que también ofrecen un importante ahorro energético, en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad".

Seguridad y control con NetShelter Rack PDU Advanced y Secure NMC3

La NetShelter Rack PDU Advanced con Secure NMC3 es una unidad de distribución de energía actualizada equipada con funciones de seguridad avanzadas y capacidades de gestión mejoradas. La placa de gestión de red Secure NMC3 proporciona sólidas medidas de ciberseguridad y permite la validación por terceros de las actualizaciones de firmware para un cumplimiento coherente. Esta compatibilidad con actualizaciones masivas de firmware reduce significativamente la gestión manual necesaria para mantener las PDU seguras y actualizadas, lo que resulta crucial para mantener la seguridad en grandes instalaciones.

La PDU es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aquellas con requisitos de potencia de hasta 70 kW por rack, lo que la convierte en una solución versátil para diversas configuraciones de centros de datos. Incluye características que mejoran la eficiencia energética y la fiabilidad operativa, contribuyendo a la sostenibilidad general del centro de datos.

"La seguridad y la eficiencia están a la vanguardia de nuestras PDU avanzadas", añadió Elliott Turek. "Al integrar funciones de seguridad y gestión expendidas, estamos garantizando que nuestros clientes puedan mantener operaciones seguras y eficientes con facilidad".

Todos los productos de la renovada cartera White Space de Schneider Electric están disponibles para presupuesto y pedido (Secure NMC3 en el cuarto trimestre).

Se puede visitar la web para obtener más información sobre los módulos NetShelter SX Gen2, NetShelter Aisle Containment y NetShelter Rack PDU Advanced.