Buenas marcas a precios bajos, el auge del low cost en España

El modelo de comercialización denominado low cost se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo de los negocios. La venta de artículos o servicios de alta calidad a precios por debajo de los promedios del mercado es ahora mismo una tendencia mundial. Por supuesto, España no es la excepción, siendo 1 Best Outlet una de las principales compañías en impulsar el low cost en el país.

La tendencia se evidencia en distintas áreas de la economía, tales como la aviación comercial, la telefonía móvil y las cadenas de abarrotes. También se ha manifestado en el sector textil y particularmente en la moda infantil, donde el low cost pasó del 22 al 30 % entre 2019 y 2023.

Un modelo de negocio en pleno auge Un estudio revelado recientemente indica que las tiendas low cost están ganando terreno del mercado, principalmente ante las grandes marcas del retail. No solo está impactando la moda infantil, sino también segmentos del mercado de la moda, como la ropa juvenil y la de los adultos.

Este fenómeno ha propiciado la reciente aparición de tiendas de cadena especializadas en la venta de ropa a bajo coste. La mayoría de estos nuevos actores del mercado ofrecen piezas básicas de ropa de excelente calidad, pero de marcas genéricas o poco conocidas. Su mayor atractivo sigue siendo el bajo precio en relación con firmas más conocidas.

Debido a que las grandes marcas se han percatado de esa oportunidad de mercado, muchas han abandonado viejos prejuicios y han querido participar. Gracias a ello, ahora se puede tener una tienda de low cost surtida con piezas textiles de fabricantes reconocidos. Es a esa oportunidad a la que vienen apostando visionarios como los de 1 Best Outlet.

Aprovechar la ola del low cost con 1 Best Outlet El comportamiento favorable del mercado hacia la figura del low cost es una tendencia que han evidenciado firmas especializadas como 1 Best Outlet. Esta es una empresa que se dedica al montaje integral de tiendas tipo outlet desde principio a fin. Su equipo de expertos se ocupa desde el acondicionamiento del local hasta la adquisición de mercancías de las marcas más reconocidas.

Desde que iniciaron operaciones hace más de una década, han notado como una creciente cantidad de público se inclina por buscar precios de ocasión. Las tiendas impulsadas por 1 Best Outlet venden referencias de marcas mundialmente reconocidas. Estas pueden pertenecer a colecciones recientes o a excedentes de los últimos lanzamientos. Aseguran que la aceptación del público ha sido positiva y lo demuestra su continuo crecimiento en la participación de mercado.

Con 1 Best Outlet los emprendedores pueden obtener piezas con hasta un 80% descuento de su valor al mayor. De esta manera el comerciante obtiene un gran margen de maniobra para ofertar a precios realmente competitivos. Esos descuentos se trasladan en gran medida el cliente final, lo cual garantiza un flujo constante de compradores hacia estos locales.