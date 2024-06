Autónomos y PYMEs; 1.000€ para la compra de un portátil con el Kit Digital

Despedirse de un portátil antiguo, consiguiendo 1.000€ para la compra de uno nuevo con Clickmi.

Red.es ha actualizado y aprobado una modificación de las bases reguladoras del Kit Digital para ayudar a las PYMEs y autónomos con menos de 3 empleados. Clickmi se compromete a tramitar esta actualización totalmente gratis.

Y es que la digitalización del tejido empresarial español no es solo la creación de páginas webs, gestión de redes sociales o implementación de programas de gestión en la nube. El Kit Digital se ha ampliado con 1.000€ extra para la compra de un dispositivo electrónico a través de la nueva solución “Puesto de Trabajo Seguro”.

¿Portátil “gratis”? ¿PC de sobremesa nuevo? ¡Así es! Es decir, todas aquellas empresas, profesionales, clubes deportivos o asociaciones con menos de 3 empleados pueden disfrutar de la ampliación del Kit Digital hasta los 3.000€.

“Es una gran noticia para los negocios locales, pequeños autónomos y comercios de proximidad. Durante el 2023 todas las empresas a las que les hemos solicitado el Kit Digital nos lo han demandado” afirma Rodrigo Hernández, de Clickmi, agencia de marketing digital y agente digitalizador dentro del programa Kit Digital.

Con la nueva modificación, se da de alta una nueva solución, “Puesto de Trabajo Seguro”, que otorga a toda empresa beneficiaria del Kit Digital con menos de 3 empleados 1.000€ extra de los 2.000€ que ya tenían concedidos para la compra de un dispositivo electrónico.

“Al igual que en las otras soluciones, no hay que adelantar el dinero del portátil o dispositivo. En Clickmi, como agentes digitalizadores, ofrecen una llave en mano a las empresas beneficiarias para que no tengan que preocuparse de los trámites administrativos. Así ellos pueden centrarse en su actividad, en su día a día, mientras en Clickmi gestionamos esta nueva ampliación” confirma Rodrigo Hernández.

Para obtener más información sobre la ayuda del Kit Digital y el proceso de solicitud a través de Clickmi, los interesados pueden visitar su página web o escribir un WhatsApp al teléfono 602 401 771.

Con esta iniciativa, Clickmi reafirma su posición como aliado estratégico para la digitalización de pequeñas y medianas empresas, brindando soluciones integrales que impulsan su crecimiento y desarrollo en el entorno digital.