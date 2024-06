CHAVSA inicia la remodelación del interior del emblemático hotel Casa del Americano

CHAVSA, una de las empresas líderes en el sector de la construcción, con más de 40 años de experiencia y oficinas en Madrid y Sevilla, ha anunciado el inicio de las obras de remodelación del emblemático hotel Casa del Americano, situado en la Gran Vía de Granada. Este proyecto, destacado tanto por su relevancia histórica como por su impacto arquitectónico, marca un hito significativo en la trayectoria de la compañía.

El proyecto tiene como objetivo convertir uno de los tres edificios en que está dividido el inmueble, conocido como Casa del Americano, en un "vanguardista hostel de categoría premium". La remodelación se centrará en las 49 habitaciones del hotel, que ofrecerán una variedad de tipologías y capacidades, combinando habitaciones dobles y otras de mayor capacidad, enfocadas en grupos como familias, amigos o colegios. Las obras se llevarán a cabo sin interrumpir la estructura externa del edificio, preservando su histórica fachada.

Las reformas, que ya han comenzado, se desarrollan en el edificio situado en el número 7 de la calle Tinajilla y la apertura está prevista para el segundo semestre de 2025. La inversión de la reforma tiene un valor aproximado de 4 millones de euros y se llevará a cabo en un período de 14 meses.

Empresas colaboradoras y detalles técnicos El proyecto cuenta con la colaboración de varias empresas especializadas. Rocio Navarro Arquitectura se encargará del proyecto y la dirección de la obra, Olme2 Ingenieria y Tasaciones asumirá la dirección de ejecución de la obra, y "masing | +ing Ingenieria de Instalaciones" se encargará del proyecto y dirección de las instalaciones, y Bureau Veritas se encargará de la Coordinación de Seguridad y Salud, siendo la constructora CHAVSA la encargada de la ejecución de las obras como contratista principal. La superficie total construida será de 2.915,96 m².

Descripción del proyecto El objetivo fundamental del proyecto es la transformación del edificio plurifamiliar para adaptarlo a uso de alojamiento hotelero. Aunque la compatibilidad y el cambio entre el uso original y el previsto están contemplados en el PGOU, la transformación arquitectónica necesaria debe conjugarse con la protección de la que es objeto el edificio.

Los elementos a intervenir incluirán los forjados para permitir el paso de nuevos núcleos verticales y adecuarlos a la normativa de accesibilidad, así como las fachadas, donde los huecos, manteniendo la imagen de las carpinterías, deben adecuarse a los requisitos de conservación de las condiciones termo-acústicas adecuadas. La tabiquería y carpintería interior será objeto de una nueva distribución, respetando los elementos portantes. Además, las instalaciones se renovarán por completo, con especial atención a las de climatización y ventilación, que tendrán un impacto espacialmente mayor, sin interferir con los valores protegidos del edificio.

Un proyecto emblemático La adquisición del inmueble por parte de The Central House forma parte de su plan de expansión e inversión. La ubicación del edificio, frente al Arco de Elvira, y su singularidad arquitectónica hacen que este proyecto sea una incorporación destacada a la cartera de la compañía. Las condiciones arquitectónicas del edificio permiten su transformación en un verdadero "Hostel 5 estrellas", que dotará a la ciudad de Granada de un establecimiento capaz de competir con los mejores del mundo en su categoría.

La intención de The Central House con este proyecto es doble. Por un lado, contribuir al posicionamiento de Granada a nivel internacional como destino turístico de primer nivel. Por otro, ofrecer una experiencia única y de alta calidad a sus huéspedes, reforzando su presencia en el mercado de alojamientos premium.

Para concluir, el inicio de las obras de remodelación de la Casa del Americano por parte de CHAVSA representa no solo un avance significativo en la oferta hotelera de Granada, sino también una muestra del continuo crecimiento y excelencia de la empresa andaluza en el sector de la construcción.