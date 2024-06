Mascotas Adopción, el proyecto que buscan un hogar para las mascotas en adopción

La población de animales abandonados es cada vez mayor en muchas partes del mundo, en especial en los países donde no existen leyes que los protejan y condenen a quienes cometen actos de abandono. En este contexto, surgen iniciativas como Mascotas Adopción, que se dedican a rescatar, darle refugio, atención médica y proporcionarles una buena alimentación a los animales, para luego poner a estas mascotas en adopción.

En Mascotas Adopción, tienen como prioridad que los rescatados consigan un hogar a la brevedad posible. En su página web, hay una opción disponible para quienes quieran dar en adopción a alguna mascota, puedan hacerlo con una publicación en el sitio. No hay restricciones a la hora de publicar, se pueden subir solicitudes de adopción para perros, gatos, peces, reptiles, roedores, aves, entre otros. Asimismo, quienes ingresen en su perfil, podrán ver tanto a las mascotas adoptables, como aquellas que ya fueron adoptadas.

Abandono de animales, una realidad lamentable Existen muchos factores que contribuyen a incrementar el porcentaje de abandono. En la época de pandemia, por ejemplo, el índice se disparó, en principio, debido a la falta de información en cuanto a la manera de propagarse el virus.

Por otra parte, muchas personas suelen obsequiar mascotas como regalos de Navidad o cumpleaños, sin considerar la disponibilidad o deseo de la otra persona de albergar un animal y sin tener presente el compromiso que significa su cuidado. Cuando acaban los días festivos, las personas vuelven a sus trabajos y los nuevos integrantes empiezan a desarrollar problemas de conducta, derivados de la pérdida de impronta y la falta de atención.

Masificación de las granjas de mascotas Otra realidad que contribuye al incremento de la tasa de perros y gatos abandonados, es la masificación de las granjas de mascotas dedicadas a la cría, venta y distribución. Cabe destacar que estos animales son propensos a presentar inconvenientes de salud por las condiciones de hacinamiento y la exposición a enfermedades.

Dichas instalaciones reproducen animales con el propósito de enriquecerse, sin importarles la vida de los seres vivos, lo que desemboca en altos casos de abandono o mascotas sacrificadas, una vez el animal no puede seguir procreando o contrae alguna afección.

Es ante esta situación que organizaciones y proyectos que promueven a las mascotas en adopción se convierten en una alternativa generosa y necesaria, para poder cambiar la realidad de miles de animales inocentes, víctimas de la explotación, la irresponsabilidad, falta de conciencia y malos tratos por parte del ser humano. En el caso de España, una valiosa iniciativa es la que lleva a cabo Mascotas Adopción, quienes buscan ayudar a encontrarle un hogar, a aquellos animales que están en situación de calle y que merecen una vida feliz y llena de amor.