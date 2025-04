Aulacem forma a la próxima generación de Técnicos en Radiodiagnóstico; Una historia de transformación profesional

En un sector sanitario en constante evolución, el Centro de Estudios del Mediterráneo (AULACEM) se consolida como pionero en la formación de especialistas en Diagnóstico por Imagen, así como en Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría.

Con el inicio del nuevo curso 2025/2026, el centro presenta el caso de Sonia Jiménez, una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que convirtió su carrera y logró un incremento salarial del 25-35% tras titularse como Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

De los cuidados básicos a la tecnología de vanguardia: un salto cualitativo Sonia, de 34 años, trabajaba como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en un hospital comarcal. Sin embargo, buscaba un mayor crecimiento profesional y económico. "Descubrí que los técnicos en radiodiagnóstico no solo tienen mejores salarios, sino también más oportunidades en el sector público y privado", relata.

Su experiencia en AULACEM fue decisiva: "La totalidad de horas prácticas en hospitales me permitieron trabajar con equipos de última generación y aprender de profesionales en activo. Antes de terminar el ciclo, ya tenía ofertas de trabajo". Hoy, Sonia ejerce como técnico superior en el gabinete de imagen para el diagnóstico de una clínica en Alicante.

¿Por qué elegir esta formación en AULACEM? 18 años de trayectoria: Desde 2007, el centro ha formado a más de 1.600 profesionales, con una tasa de inserción laboral superior al 76% (según datos internos).

Prácticas garantizadas en centros hospitalarios: Colaboración con numerosos centros hospitalarios, donde los alumnos aplican sus conocimientos en entornos reales y continúan formándose durante ese periodo práctico.

Claustro experto: Los docentes son profesionales en activo en pruebas radiodiagnósticas y medicina nuclear, que combinan teoría con casos prácticos actualizados.

Reconocimiento oficial: Ciclos autorizados por la Consellería de Educación y válidos en todo el territorio nacional.

Inversión con retorno garantizado Según el Convenio Colectivo del Sector Sanitario, un técnico en radiodiagnóstico puede ganar entre un 25% y un 50% más que un TCAE, con oportunidades en:

Hospitales públicos y privados.

Centros de diagnóstico por imagen (TAC, resonancias magnéticas).

Gabinetes de medicina nuclear.

Acceso y becas El curso 2025/2026 está dirigido a quienes cumplan alguno de estos requisitos:

Título de Bachillerato o equivalente.

Certificado de Técnico de Grado Medio o Superior.

Prueba de acceso superada (para mayores de 19 años).

Además, puedes acceder a becas MEC y ayudas al estudio para facilitar el acceso a la formación.

Igual que el ciclo de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, el estudiante se puede formar en Aulacem como técnico en radioterapia y dosimetría y completar así un excelente perfil laboral de cara a su futura contratación, al obtener ambas titulaciones.

Declaración institucional Francisco Córcoles, director del ciclo en AULACEM, destaca: "El objetivo es formar a profesionales que dominen tanto la tecnología como el trato humano. La demanda de técnicos cualificados no para de crecer, y los alumnos están preparados para cubrirla".

Nota: Este testimonio es una recreación ficcionada basada en experiencias reales de estudiantes de Aulacem. La identidad, imagen y detalles han sido generados con fines ilustrativos, respetando la privacidad de nuestros alumnos.