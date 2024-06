Cursos de maquillaje online para maquilladoras exigentes

La industria del maquillaje está en constante evolución, lo que hace que seguir las tendencias emergentes sea un desafío tanto para principiantes como para profesionales. En este contexto, Javier Romero se ha convertido en una figura prominente en el mundo del maquillaje, ofreciendo la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en este campo.

A través de sus cursos maquillaje online para mujeres que desean mejorar su técnica, este maquillador, profesor y mentor comparte sus conocimientos y años de experiencia, centrándose en enseñar las técnicas y tendencias del maquillaje y al mismo tiempo proporcionar una visión empresarial para quienes buscan emprender en el mundo del maquillaje.

¿Qué te inspiró a convertirte en maquillador y cómo empezó tu carrera en este campo?

Pues empecé a estudiar maquillaje simplemente porque apasionaba hacerlo, pero en ningún momento me inicié para dedicarme a esto en el futuro. En aquel momento me encantaba ver los paso a paso de maquillajes en revistas como el "Vale" o la "Superpop" e intentaba convencer a mi novia para que me dejase maquillarla. Mi pareja, mi madre y algunas amigas fueron mis primeras víctimas entonces.

¿Cuál fue el momento decisivo que te llevó a enfocarte en la formación y el mentoring de otros maquilladores?

Siempre me he dedicado a enseñar y ayudar a otras personas a hacer lo que de verdad les gusta. Estudié Piano, Composición musical y después hice un Máster en profesorado. Así que desde mucho antes del maquillaje ya daba clases de piano y lenguaje musical. Después seguí con el maquillaje y la mentoría la empecé cuando entendí que para que otra persona pudiera vivir del maquillaje no bastaba con enseñarles técnica. Así que decidí enseñarlas esa parte oculta del negocio que a mí me ha llevado a vivir del maquillaje durante tantos años, para que ellas también lo consigan.

¿Cómo defines tu estilo personal en el maquillaje y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?

Recuerdo que mi primera profesorsa de maquillaje, Pilar, ya me decía que era muy atrevido con el color jajaja. Y es que me encanta el color. El color, los difuminados y las transiciones suaves me dejan embobado. Y disfruto siendo meticuloso, detallista y perfeccionista. A lo largo de los años creo que me he pulido y he ido perfeccionando mi trabajo. Y aunque utilice mucho el color, creo que soy capaz de utilizarlo de una forma elegante y natural.

¿Qué te motivó a desarrollar cursos de maquillaje online y qué beneficios crees que ofrecen en comparación con la formación presencial?

Llevaba tiempo queriendo hacer formación online y la pandemia fue el empujón que necesitaba porque no podíamos trabajar de forma presencial. La ventaja es que puedes aprender desde la comodidad de tu sofá y la inversión es mucho más asequible que una formación presencial. También, hay personas que quieren formarse contigo sí o sí, pero no entra en sus posibilidades el desplazarse o pagar la inversión que requiere el presencial, así que a estas personas también hay que darles la posibilidad de formarse. Ofrezco una formación presencial, llamada One to one, en la que la mayoría de las alumnas se desplazan desde otras ciudades de España, pero esto no es posible para algunas personas.

¿Qué aspectos se abordan mediante los cursos maquillaje online que ofreces?

Pues aspectos imprescindibles como la teoría del color aplicada al maquillaje, técnicas de aplicación de diferentes texturas, transiciones y difuminados, el delineado, la aplicación de pestañas postizas, cómo preparar la piel antes de maquillarla y conseguir diferentes tipos de acabados en la piel, labios... La base que toda maquilladora debe dominar si quiere dedicarse profesionalmente al maquillaje.

¿Cómo adaptas tus cursos para satisfacer las necesidades de diferentes niveles de habilidad, desde principiantes hasta profesionales establecidos?

Como trabajábamos en el master en profesorado, esto se llama "atención a la diversidad" jajaja Y es muy importante. Por eso en mis cursos hay aprendizajes desde todos los niveles, desde formas más sencillas de un mismo look hasta otros más complejos y elaborados. Algo que destacan de mí es que explico de forma muy clara, y esto es súper importante sobre todo para quien empieza. Y bueno, en algo se tenía que notar tantos años en la enseñanza, ¿no?

¿Qué aspectos del desarrollo empresarial incluyes en tus formaciones y por qué consideras que son importantes para los maquilladores?

Vemos aspectos necesarios para cualquier negocio. Desde el conocimiento profundo y psicológico del avatar, tu valor diferencial, la imagen de marca, el diseño de una oferta de servicios realmente atractiva, el copywriting, dominar la venta, las redes sociales, la gestión económica, tener una estrategia de negocio... Y por supuesto trabajamos la mentalidad, que es el principal freno de cualquier emprendimiento.

¿Cuál ha sido el feedback más significativo que has recibido de tus alumnos y cómo ha influido en tus métodos de enseñanza?

El avance técnico y de crecimiento profesional, pero sobre todo me llena que a nivel personal crean más en sí mismas, que sean más conscientes de lo que valen y confíen más en sí mismas. En resumen, que se empoderen. Y este feedback me ha hecho creer también en mí y en mis posibilidades. Por eso, y después de mucho tiempo, el pasado marzo empecé a formarme como coach para utilizar ese aprendizaje a nivel personal, pero también para ayudar más a mis alumnas.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo del maquillaje y quiere convertir su pasión en una carrera profesional?

Que el secreto está en trabajar, trabajar y trabajar. Formarse, practicar mucho y vivir el camino con entusiasmo, buen rollo y disfrutándolo.

¿Qué tendencias ves en el futuro del maquillaje profesional y cómo planeas adaptarte a ellas en tus formaciones?

Creo que vamos cada vez más hacia la individualidad. El respecto a la belleza individual de cada persona y a la autenticidad. Y me parece perfecto que cada cual tenga su brillo especial. Yo siempre he sido diferente personalmente, desde niño, así que es algo que siempre se ha visto reflejado en mis formaciones y así seguirá siendo porque cada alumna también es diferente y especial. Así que la personalización es un valor que seguiré fomentando y la ayuda para el crecimiento personal y profesional.

Como visionario en el ámbito de la formación y desarrollo profesional, Javier Romero destaca actualmente como uno de los expertos más destacados en esta área, facilitando a sus estudiantes, la posibilidad de transformar una pasión en un negocio sostenible. Desde la página web del maquillador es posible visualizar en detalle cada uno de sus cursos maquillaje online y consultar cualquier duda acerca de sus servicios.