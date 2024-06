Más de 320 profesionales acompañan a ANCERA en su 36º Congreso

El evento, celebrado en Madrid los días 4 y 5 de junio, ha registrado casi 350 inscripciones y un incremento de participación cercano a un 10% en comparación con la edición de 2023 ANCERA, la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios, ha celebrado la edición número 36 de su congreso anual, un evento que ha reunido a más de 300 expertos en posventa de automoción los días 4 y 5 de junio en Madrid. Con más de 330 inscritos, la edición de este año ha destacado por su enfoque en la conectividad y digitalización (Inteligencia Artificial) y sostenibilidad del sector.

El evento arrancó la tarde del martes 4 de junio con la Asamblea General y el Encuentro con Partners del Congreso, en el Novotel Madrid Center, donde ANCERA presentó el proyecto ANCERA BI (ANCERA Business Intelligence); Álvaro de la Cruz, director de comunicación de FIGIEFA, abordó el futuro normativo europeo de la posventa; y Miguel Ángel Jiménez, director de proyectos y socio fundador de CDN, expuso el estudio anual de logística de ANCERA.

La jornada se clausuró con una cena de bienvenida ofrecida en el Novotel Madrid Center, que reunió a cerca de 200 representantes del sector, incluyendo distribuidores, instituciones y asociaciones, proveedores, representantes, prensa especializada y otras compañías colaboradoras con la posventa multimarca. Un cóctel que marcó un evento repleto de networking e intercambio de experiencias.

La jornada principal tuvo lugar durante el miércoles 5 de junio en el Auditorio Sur de IFEMA Madrid. Conducido por el periodista Máximo Sant, la bienvenida corrió a cargo de David Moneo, director de Ifema Movilidad, quien ha compartido las líneas de trabajo de la Feria Motortec y su intención de demostrar el potencial del sector.

Posteriormente, Carlos Martín, secretario general de ANCERA, junto con Paula Aldea, directora de Comunicación y Marketing, y Marta Rodríguez, secretaria técnica, presentaron las principales líneas estratégicas de ANCERA, incluyendo aquellas enfocadas en digitalización y sostenibilidad en el sector del recambio. Resaltaron iniciativas como ANCERA Verde, ANCERA BI y el nuevo Chatbot con IA alojado en su web, además de la importancia de una estrategia comunicativa sólida y un plan de formación integral. También destacaron la labor de la asociación en la interlocución con la Administración y el trabajo normativo, tanto pre como postnormativo, para defender la competitividad del sector y asegurar el cumplimiento de las normativas. Además, urgieron la necesidad de una ley de datos específica para el automóvil y un plan de estímulo para renovar el parque vehicular.

El reto de la sostenibilidad

El congreso continuó con ponencias centradas en la sostenibilidad en el sector.

Carlos Sokol-Szahin, Account director y Gabriel Lecumberri, Senior Account Manager, ambos de EPPA (consultora en el ámbito de la sostenibilidad y de la economía circular) aportando una visión sobre cómo la sostenibilidad está moldeando el panorama del recambio y las oportunidades que esto presenta para el sector de automoción.

Posteriormente, Claudia Esarte, Consultora de Diseño de Producto en Repsol Technology Lab, se centró en la descarbonización del transporte, analizando los desafíos y oportunidades que supone para la posventa.

Avances en la conectividad

Tras un receso para el networking, el congreso retomó el ritmo de mano de Inma Martínez, presidenta del Grupo de Expertos y copresidenta del Comité Directivo, Global Partnership on AI (GPAI). Una ponencia que ha explorado el impacto de la Inteligencia Artificial en la postventa de la automoción. "Todo lo que ya no se pueda resolver, o que no quepa en una hoja de Excel, es donde debéis incluir la IA" afirmaba Martínez, quien definía la Inteligencia Artificial como una herramienta capaz de calibrar y ajustar con precisión cada aspecto de un negocio, brindando apoyo en la optimización y en los procesos más complejos. Martínez aboga por una digitalización completa para que la IA pueda evaluar y mejorar los negocios.

Los datos también tuvieron cabida durante la jornada. Fernando López, director general GiPA, fue el encargado de ofrecer una perspectiva detallada sobre Eco Concepción de la posventa. En su ponencia reflejaba el interés que presentaban los usuarios por los recambios eco-sostenibles, así como el papel de los talleres en la utilización y oferta de las piezas de segunda mano, evidenciando el auge de la ecoresponsabilidad.

Espacio para los homenajes

Tras las diferentes ponencias que han dado forma a "Un horizonte de Inteligencia Sostenible" (lema oficial del Congreso), ANCERA ha homenajeado la trayectoria profesional de dos miembros del sector, presentando la emblemática Insignia de la asociación. Antonio Tejada, fundador de Recambios Gaudí, y Mariano Valero, fundador y director general de Repuestos Lisboa, han subido al escenario para ser reconocidos por sus contribuciones a la posventa y, más concretamente, al sector de la distribución. Los homenajes fueron entregados por Alejandro Vicario, tesorero de ANCERA y director general del grupo CGA, y Nines García de la Fuente, presidenta de la asociación y Nacho Pernas, director general de Alliance Automotive Group, respectivamente.

Cierre institucional

Nines García de la Fuente clausuró la 36ª edición del Congreso de ANCERA, destacando el éxito del evento y agradeciendo a todos por su compromiso con el sector. Subrayó la importancia de la colaboración y la innovación, especialmente en sostenibilidad y digitalización, como pilares fundamentales para el futuro de la posventa. Concluyó enfatizando la necesidad de fortalecer las relaciones y continuar trabajando juntos para un futuro próspero, invitando a todos a implementar las ideas del congreso en sus empresas.

El evento concluyó con el cóctel de clausura. La próxima edición del congreso de ANCERA se celebrará los días 4 y 5 de junio de 2025 en Madrid.

Toda la información de esta edición se encuentra en la web oficial del congreso: www.concresoancera.org