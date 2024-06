El abogado Pardo Geijo gana el Advisory Excellence 2024 al mejor penalista

El penalista ha obtenido este mes de junio el último galardón al mejor abogado de España, sumando a su cartera el decimonoveno premio de esta temporada.

Raúl Pardo Geijo Ruiz es el abogado de Murcia que, a día de hoy, más galardones jurídicos acumula. Hace escasos días uno de los directorios jurídicos más importante del Derecho Advisory Excellence lo reconocía como “Lawyer of the year”, es decir, que entre los pocos premiados lo situaba como el mejor de todos ellos en materia penal y procesal penal en España.

Pero durante este año 2024 los méritos de este penalista no han cesado pues, al igual que en años anteriores, ha vuelto a conquistar los premios internacionales más importantes para cualquier jurista. Ejemplo de ello son las distinciones de los Institutos Jurídicos más relevantes del Derecho como Leaders in Law, Global Law Experts, Global Awards, European Legal Awards, Global 100, Law Awards, Gold Awards, Global Business Magazine, Corporate Love Wire, Global Excellence Awards, Corporate INTL, Global Edition de Best Lawyers o la mismísima Client Choice, todos ellos compuestos por jurados conformados por profesionales del Derecho (jueces, magistrados, fiscales, abogados, secretarios y otros juristas) destacan diferentes aspectos del abogado penalista murciano como son la solvencia en su técnica jurídica, la habilidad comunicativa de sus informes en juicio o, en sí mismo, sus estrategias defensivas.

En el año 2020, el eco provocado por sus triunfos jurídicos, hizo que el propio Consejo de la Abogacía Española le realizase entrevista para comprender su particular modo de ver el Derecho Penal y la función de los medios en este ámbito, sin perjuicio de ser citados sus reconocimientos.

Más significativo todavía es haber entrado, en este año 2024, en el círculo de las 25 personas más influyentes del derecho en España, junto a otros juristas como fiscales o magistrados (ej. Mercedes Alaya o María Pilar Llop), algunos del Tribunal Supremo y Constitucional (ej. Manuel Marchena o Francisco Marín Castán), ranking que, patrocinando empresas de tanta solvencia como Telefónica, Caixabank, Pascual o Crédito y Caución, se basa en un estudio elaborado por prestigiosos expertos del ámbito jurídico en España. Así, han sido cuidadosamente seleccionadas 25 personalidades cuya influencia ha dejado una marca indeleble en el ámbito del derecho; figuras que, a través de su dedicación, experiencia y compromiso, han contribuido –dice el estudio- significativamente a la evolución del sistema jurídico en el país.

Raúl Pardo-Geijo se ha personado en casos tan trascendetes como Gurtel, RTTV, Lingotes, Acal, Umbra, Himosa, Chase, Zaigest, Trueno Rojo, Lancelot, Ness, Askea, Fame, Suculenta, Black Glass, Abaia, Straperlo, Ninette, Sandach, Tosca, Ópera, ERE, Púnica o Malaya (donde todos sus representados salieron absueltos en los referidos procedimientos), entre otro centenar de procesos de gran notoriedad, siendo el último caso al que se ha enfrentado el de la “Operación Ghost” y el “Caso Emvicesa” mediante el que se investigaba una presunta trama de adjudicaciones ilegales de viviendas en Ceuta por parte de funcionarios públicos, resultando ser el mayor caso de corrupción de la historia de esta Ciudad. En este enlace se pueden ver los informes del Ministerio Fiscal (defendido por los dos fiscales anticorrupción) y la defensa que Pardo Geijo realizó al respecto de esas acusaciones.

En los últimos eventos celebrados este año en Berlín, Roma o Atenas, se ha caracterizado por ofrecer un discurso muy crítico con la legislación actual porque considera que es muy parca y tiene que ser suplida, interpretada o complementada, por los magistrados del Tribunal Supremo a los que considera “los verdaderos legisladores”. El próximo evento al que previsiblemente acudirá el considerado, desde hace años, como mejor abogado penalista de Murcia, ha sido convocado por la Swiss Chinese Law Association y será celebrado en el mes de noviembre en Shangai (China) para la recogida de los correspondientes premios legales.