‘Sarah Smith y el misterio de la copa dorada’, una obra de misterio llena de magia y aventura

CÍRCULO ROJO.- Sara Donado Bermejo ha querido llevar a sus lectores hasta una historia llena de magia y fantasía a través de su libro, ‘Sarah Smith y el misterio de la copa dorada’. “Una gran parte de mi inspiración ha sido la emocionante saga de libros de Harry Potter, una obra maestra que conocí por primera vez cuando tenía nueve años, además de otros muchos libros y películas de aventuras y suspense”, añade.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora: “el primer libro de una trilogía que representa, en definitiva, una historia de superación. Con ella, he querido mostrar al lector que no importa cuán complicada sea la situación de partida, con voluntad y trabajo duro, todo es posible. El destino lo escribimos cada uno de nosotros en cada paso que damos”.

SINOPSIS

Una historia de superación llena de aventuras

Sumérgete en esta emocionante historia en la que Sarah Smith, una niña de tan solo diez años, descubre todos los oscuros secretos que encierra su pasado, en un mundo lleno de misterios increíbles y peligrosos hechizos.

AUTORA

Sara Donado Bermejo es una joven escritora madrileña nacida en el año 2011.

Gran amante de la lectura, la pintura y la ilustración, decidió aventurarse a escribir sus propias novelas cuando tan sólo tenía diez años, mientras compaginaba sus aficiones con los estudios de primaria.

Le encantan los géneros de misterio y aventuras, aderezados con un toque de terror, además de la novela romántica y fantástica.

Sarah Smith y el misterio de la copa dorada es su primera publicación, pero no será la última, pues tiene muchas emocionantes historias en su cabeza que hará realidad muy pronto.