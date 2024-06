Un método innovador para que los colombianos paguen menos por sus deudas

Las deudas se han convertido en una carga muy difícil de manejar. Cada vez se toman más préstamos y se destina una parte mayor de los ingresos para pagar deudas. En esta situación, es normal que muchas personas se pregunten, ¨¿cómo puedo pagar mis deudas si mis ingresos no me alcanzan?¨

El incremento de deuda

Según el último informe de TransUnion, la situación es preocupante: los colombianos destinan cada vez más de sus ingresos para pagar sus deudas y la cantidad de personas en mora ha aumentado.

El informe reveló, que durante el primer trimestre de 2024, las deudas atrasadas por más de 60 días aumentaron en la mayoría de los productos crediticios. Virginia Olivella, directora de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia, explicó que este incremento se debe en parte al aumento del costo de vida, lo que ha llevado a los consumidores a tomar más préstamos: "El aumento de la deuda de consumo ha ejercido presión sobre el ingreso disponible de los colombianos, afectando su capacidad para cumplir con sus compromisos de pago y ha sido una preocupación constante desde 2022".

Solución al endeudamiento

Ante esta situación, es fundamental encontrar soluciones efectivas para aliviar esta carga financiera. Alejandro Tejido, director de operaciones de Repagalia, empresa especializada en el asesoramiento financiero y consolidación de deudas, menciona: “El mejor consejo financiero que podemos ofrecer como expertos en deuda es que, cuando la cosa empieza a complicarse, las deudas se acumulan y ves que no vas a poder enfrentarlas, tomes medidas cuanto antes. El problema no se va a solucionar mirando hacia otro lado. Todo lo contrario: probablemente empeorará”.

Pues bien, a continuación se revela el innovador método que permite cancelar las deudas, pagando menos por ellas.

¿Cuál es el método que se utiliza para cancelar las deudas con descuento?

El equipo de Repagalia negocia con los acreedores para alcanzar acuerdos que reducen significativamente el importe de las deudas, de esta forma logran descuentos para que los clientes paguen hasta un 50% menos por sus deudas.

Lo primero es estudiar la situación financiera del deudor. Los asesores de Repagalia analizan la situación del cliente para diseñar un plan de ahorro personalizado, que incluye todas las deudas a pagar cómodamente en una única cuota mensual. También se incluyen los descuentos que se obtendrán en las negociaciones y el monto total que se pagará para liquidar las deudas.

Una vez firmado el contrato, empieza el trabajo de negociación con los acreedores para obtener descuentos y reducir los pagos mensuales. A partir de ese momento, el cliente solo tiene que preocuparse de cumplir con su compromiso de pago mensual a Repagalia.

¿Cuál es la diferencia con la compra de cartera?

Efectivamente, también se trata de un proceso de reunificación o consolidación de deudas, en el que se agrupan todos los préstamos y deudas en un único pago mensual. Sin embargo, en el plan de ahorro de Repagalia el deudor liquida sus deudas pagando menos de lo que le reclaman y sin necesidad de pedir más dinero, mientras que en la compra de cartera, se unifican todas las deudas en un nuevo préstamo y generalmente a largo plazo se termina pagando más.

En resumen este método permite:

Liquidar todas las deudas con un único pago al mes.

Pagar menos a los acreedores.

Dejar de recibir insistentes llamadas de los acreedores.

Mejorar el pontaje crediticio.

Reincorporarse al sistema financiero.

Esta estrategia reduce significativamente la presión financiera y posibilita el pago de deudas de manera relajada, sin el estrés asociado a la situación de endeudamiento. Se establecen cuotas mensuales que el cliente puede asumir sin dificultad y sin necesidad de pedir más dinero, buscar otros créditos o endeudarse más.

En resumen, Repagalia puede ayudar a los colombianos a pagar sus préstamos y salir de deudas pagando menos, a través de un método innovador, que ya ha ayudado a miles de españoles a liquidar sus deudas sin pedir más dinero.