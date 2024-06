REFIX Coco y Piña recibe el premio Oro a la Innovación otorgado por NATEXPO

Se trata del 3er galardón que recibe la marca a nivel internacional en reconocimiento a su gama de productos y el segundo que se otorga a su bebida sabor Coco y Piña REFIX, marca de bebidas isotónicas hechas a base de agua de mar, se ha hecho con un nuevo galardón como bebida líder en innovación. Este premio ha sido otorgado por NATEXPO, la feria internacional de productos ecológicos más importante de Francia.

NATEXPO, celebró el pasado 5 de junio una reunión del jurado para elegir a los ganadores de los Trofeos NATEXPO. Desde su creación en 2005, este concurso destaca los productos más impactantes lanzados al mercado durante el año pasado.

El jurado, compuesto por expertos en productos ecológicos, periodistas y distribuidores, evaluó rigurosamente cada producto y ha elegido a una serie de candidatos que han recibido el oro a la innovación con la distinción Gold Award Innovation.

REFIX Coco y Piña resultó ganadora en la categoría de bebidas y, junto al resto de iniciativas ganadoras de este año, estarán expuestas en la zona de trofeos de la feria NATEXPO 2024 en Lyon que se celebrará el próximo 23 y 24 de septiembre, donde serán presentadas como las mejores innovaciones ecológicas del año.

NATEXPO indica que, recibir este premio es una oportunidad única para forjar vínculos sólidos con minoristas especializados y obtener un asesoramiento inestimable para su desarrollo comercial.

Este premio es el tercero que recibe REFIX en 2024, el pasado mes de abril la marca fue premiada como mejor bebida orgánica con el premio Best New Organic Drink Product en NOPEX (Natural & Organic Products Expo) celebrada en Londres.

Y, el pasado mes de mayo, la marca fue galardonada con el premio Gold en la categoría Tasting con su bebida sabor Coco & Piña en el DITA (Dubái International Taste Awards).

Raúl Anta, Fundador de REFIX comenta sobre este reconocimiento: "Estamos muy contentos de estos reconocimientos y del éxito de REFIX Coco y Piña, que aún no tiene un año en el mercado, está teniendo. Este reconocimiento otorga a REFIX un atributo más dentro de nuestra oferta de diferenciación en el sector de alimentos y bebidas. Seguimos innovando y pronto anunciaremos nuevos lanzamientos".

Sobre REFIX

REFIX es una innovadora bebida de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada. Obtenida de manera sostenible de las aguas da Costa da Morte, REFIX es rica en minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Además, REFIX no contiene azúcares añadidos ni aditivos artificiales, lo que la convierte en una elección inteligente para aquellos que buscan una hidratación natural y saludable.

Para obtener más información sobre REFIX y sus productos, visite su sitio web en www.refixyourself.com y sígalos en las redes sociales Instagram y TikTok como @refixyourself

