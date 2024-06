Un Viaje Culinario a Grecia sin Salir de Ibiza

AMMOS Greek Restaurant & Beach celebra la apertura de su segundo año consecutivo en la vibrante Playa d’en Bossa, consolidándose como una propuesta única y diferente en Ibiza.

Con el respaldo de la reconocida cadena de hospitalidad Sunset Hospitality, AMMOS Greek Ibiza ha iniciado la temporada con eventos novedosos que invitan a vivir una experiencia griega inigualable en el corazón del Mediterráneo.

Un Éxito Continuado

Tras un increíble recibimiento en 2023, AMMOS Greek Ibiza continúa el camino de su aclamado restaurante principal, AMMOS Dubái. Este año, el restaurante nos invita a un viaje culinario a través de los sabores mediterráneos traídos directamente de Grecia. Con platos estrella como Melitzano Salata, una mezcla exquisita de berenjena ahumada, piñones y aceitunas Kalamata; la clásica Moussaka con berenjena, patata, carne picada, queso Kefalotyri y salsa de tomate; y el Orzo de Costillas de Ternera con costillas al horno lento, orzo, tubérculos, salsa de tomate y queso Graviera, AMMOS promete deleitar a sus comensales con una propuesta gastronómica inigualable.

Ambiente Griego en el Corazón de Ibiza

AMMOS Greek Ibiza ofrece una experiencia culinaria de alta calidad en un entorno que transporta a los visitantes directamente a Mikonos. Con una espectacular vista al mar Mediterráneo, el restaurante combina la serenidad del estilo de vida mediterráneo con detalles auténticos que evocan la esencia de Grecia. Los visitantes pueden disfrutar de un día de playa mientras se sumergen en la atmósfera griega de AMMOS, creando recuerdos inolvidables.

Eventos Destacados y Nuevas Ideas

La temporada 2024 promete ser aún más emocionante con eventos como la "Greek Night" con show en vivo y la tradición de romper platos cada jueves, "Thalassa Brunch" los domingos, y próximamente, las noches románticas de "Saturdays under the Stars". Cada evento está diseñado para ofrecer a los asistentes experiencias únicas y memorables.

Un Liderazgo de Excelencia

Sunset Hospitality ha traído a uno de los mejores directores de eventos y restauración de la industria para liderar este grand opening. Marco Nuccio, con más de 10 años de experiencia, se une al equipo para implementar nuevas ideas y un concepto de trabajo en equipo que promete elevar aún más la experiencia AMMOS en Ibiza.

Una Presentación Inolvidable

El evento de apertura contó con un cálido recibimiento, donde los invitados, incluidos empresarios, diseñadores de moda, influencers y figuras relevantes de la isla, disfrutaron de un refrescante cóctel típico griego. La ceremonia continuó con la presentación formal del restaurante y de Marco Nuccio, quien destacó la esencia y filosofía de AMMOS, así como su capacidad para capturar el encanto de Grecia.

La velada culminó con la tradicional rotura de platos, augurando felicidad y abundancia, y dando inicio a lo que promete ser una temporada llena de experiencias culinarias y culturales excepcionales.

Con su combinación de hospitalidad griega y la energía de Ibiza, AMMOS Greek Restaurant & Beach está destinado a convertirse en un referente en la escena gastronómica de la isla.

Se ofrece la oportunidad de vivir Grecia en Ibiza en AMMOS Greek Ibiza.

