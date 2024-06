El doctor murciano Javier Lozano, ‘bestseller’ mundial con su manual sobre ortodoncia invisible

El libro de referencia ‘Aligner Techniques in Orthodontics’ ha sido traducido a varios idiomas y ocupa el primer lugar en ventas.

El doctor Javier Lozano Zafra, ortodoncista ejerciente en la ciudad de Murcia, es autor del que se ha consagrado como uno de los manuales de referencia en ortodoncia invisible en todo el mundo, ‘Aligner Techniques in Orthodontics’ (‘Técnicas de Alineadores en Ortodoncia’), traducido a varios idiomas y número uno en ventas en Amazon en su categoría.

Publicado por la editorial estadounidense Wiley-Blackwell, esta guía esencial para la información teórica y clínica sobre diferentes técnicas de alineadores en ortodoncia, se ha convertido en un ‘bestseller’ entre miles de dentistas de todo el planeta, gracias a su enfoque práctico y la implementación de las técnicas más efectivas.

El doctor Javier Lozano, coautor del libro junto a la doctora Susana Palma Moya, es uno de los mayores referentes en ortodoncia invisible en España, una técnica que ya representa el 70% los tratamientos actuales. Ha impartido más de 200 conferencias y cursos en todo el mundo y es director de Common Sense Aligners, un programa de formación internacional dirigido a doctores.

A través de su clínica Ortodoncia Lozano, ubicada en la ciudad de Murcia, el doctor Lozano, junto a su socio, el también especialista en ortodoncia Enrique Lozano, ponen sus más de 15 años de experiencia en este campo al servicio de sus pacientes, proporcionando la última tecnología diagnóstica y su contrastada experiencia profesional.

La ortodoncia invisible aumenta un 50% Dirigido a ortodoncistas y dentistas, ‘Aligner Techniques in Orthodontics’ proporciona un valioso recurso para aquellos que buscan expandir su conocimiento y habilidades en el uso de alineadores. Proporciona información teórica y práctica sobre diferentes técnicas de alineadores, incluyendo Invisalign, ayudando a los ortodoncistas a entender tanto los conceptos básicos como las aplicaciones avanzadas.

Los alineadores transparentes han experimentado un crecimiento muy significativo en la última década. Entre 2013 y 2023, la popularidad de estos tratamientos en nuestro país ha crecido más de un 50%​. De hecho, España es uno de los países europeos con mayor adopción de esta técnica que favorece estética y comodidad, situándose solo por detrás de Alemania.

En la Región de Murcia, Javier Lozano fue pionero en la implantación de los tratamientos de ortodoncia invisible Invisalign, siendo una de las voces más autorizadas de este campo en continua expansión. El doctor murciano es Faculty Member de la marca para España y ha formado a miles de doctores de todo el mundo en sus protocolos clínicos, abordando con éxito miles de casos, hoy desde su clínica Ortodoncia Lozano.

“Más allá de esa armonía a simple vista en la sonrisa, se trata de buscar siempre una mordida correcta y equilibrada, ya sea con brackets metálicos o con alineadores invisibles”, indican desde el equipo de Ortodoncia Lozano, quienes añaden que el profesional debe pensar “no solo en los dientes del paciente, sino también en su hueso, postura corporal, mordida, calidad del sueño y respiración”.