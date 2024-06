The Mood Project, especialistas en construir marcas que generan interés, confianza y preferencia

Una marca es un aspecto fundamental en el éxito de cualquier negocio ya sea offline u online, por lo que siempre es recomendable contar con el acompañamiento de una agencia especializada en estrategias de marketing. En este sentido, The Mood Project es una consultora de branding global que se especializa en el desarrollo de marcas genuinas a través de un proceso de creación de una marca, que tiene como objetivos contribuir al crecimiento de un negocio y conectar con las diferentes audiencias.

Cuáles son los pasos para crear una marca El primer paso del proceso de creación de una marca es definir el punto de partida en común, los objetivos de negocio, posicionamiento y comunicación sobre los que se busca estructurar el desarrollo del proyecto. En segundo lugar, The Mood Project identifica las mejores oportunidades del mercado para diseñar una estrategia de posicionamiento basada en los activos de la marca, los competidores y los públicos objetivos.

El tercer paso es elaborar el relato de marca, de tal manera que sea posible expresar su esencia de forma genuina, diferencial y relevante en el público objetivo. El cuarto paso es transmitir el relato de marca alineado a todos los puntos de contacto que hay en la experiencia que vive el usuario con la marca (customer journey) tales como el producto, el servicio, la identidad, el equipo y la comunicación.

Por último, el proceso de creación de marca se enfoca en crear una identidad un nombre y una identidad visual sólida, distintiva y sustentada que permita transmitir los significados definidos a la vez que generar una conexión emocional con las diversas audiencias.

The Mood Project busca crear marcas genuinas que generan interés y confianza en los clientes Para el equipo de The Mood Project, el éxito en el proceso de creación de una marca está en la capacidad de generar nivel de interés, confianza y preferencia a los clientes, empleados, accionistas y público en general. Por eso, la consultora especialista en branding se enfoca en transformar la marca en un elemento estratégico para lograr el crecimiento de la organización, de tal manera que sea posible generar una ventaja competitiva.

A través de la integración de equipos estratégicos y creativos, con base en los objetivos del negocio, The Mood Project delinea las acciones a seguir en cada fase del proyecto para la creación de una marca.