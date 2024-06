¿Cómo crear, lanzar y posicionar un emprendimiento digital exitoso con Rubén Monllor?

Una forma efectiva de alcanzar la libertad financiera es a través de la creación de un negocio digital que genere ingresos pasivos y abra nuevas oportunidades empresariales. Sin embargo, crear este tipo de negocios no es tarea fácil, ya que los usuarios modernos exigen innovación, soluciones únicas y presentaciones fuera de lo común. Además, la competencia global ha incrementado la dificultad de posicionarse, incluso en nichos de mercado que antes parecían muy lucrativos. Por ello, es esencial contar con la asesoría de especialistas en el desarrollo y publicación de marcas, así como en Diseño Web y SEO, para lograr los resultados deseados. El programa de emprendimiento de Rubén Monllor, "Descubre el Emprendedor que Llevas Dentro: Crea, Lanza y Posiciona tu Marca (DEMP)", proporciona este tipo de asesoramiento para impulsar las ideas de negocio de emprendedores que buscan la libertad financiera y la rentabilidad de sus pasiones.

¿Cómo surgió la idea de llamar al programa DEMP?

El nombre DEMP proviene de 'Descubre, Emprende, Marca, Posiciona', siglas relacionadas con el objetivo y nombre del programa: "Descubre el Emprendedor que Llevas Dentro: Crea, Lanza y Posiciona tu Marca". Quería un nombre que inspirara acción y reflejara la esencia del programa: empoderar a usuarios para que transformen sus ideas en negocios reales y exitosos.

¿Cuáles son los aspectos clave que diferencian este programa de emprendimiento de otras formaciones?

DEMP se distingue por su enfoque personalizado y práctico. No solo enseñaré teoría; facilitaré herramientas reales, plantillas, mentoría directa y estrategias adaptadas a las necesidades específicas de cada emprendedor. Pero sobre todo, se diferenciará por la naturalidad, enseñaré mi experiencia, todo lo que yo viví para cambiar mi vida, dejar mi trabajo y montar mi propio negocio para vivir de él y ser feliz. No enseñaré a ser rico en poco tiempo ni cosas parecidas, simplemente, a cambiar y poder ser feliz.

¿Cómo es posible posicionar una marca con éxito en un mercado tan competitivo gracias a este programa de emprendedores?

El programa equiparará a los emprendedores con estrategias avanzadas de marketing digital y también de posicionamiento, centradas en construir una presencia online sólida y diferenciada que resalte en el mercado.

¿Cuáles considera que son las principales razones por las que una idea de negocio online fracasa?

Principalmente, el fracaso se debe a la falta de una propuesta de valor clara, no entender al público objetivo, y una estrategia de marketing deficiente. DEMP abordará, principalmente, estas áreas críticas intensamente.

¿El programa ofrece algún tipo de servicio o estrategia personalizada para adaptarse a las necesidades de cada emprendedor?

Sí, cada participante recibirá atención individualizada (algunas sesiones privadas) para asegurar que las estrategias y el soporte sean específicamente alineados con sus objetivos y recursos.

¿De qué manera estructuran las sesiones privadas y grupales de este programa para emprendedores?

Las sesiones privadas están dedicadas a abordar desafíos específicos del emprendedor, mientras que las grupales se enfocan en temas comunes que permiten el aprendizaje colaborativo y la red de apoyo.

¿El Programa ofrece recursos adicionales y/o exclusivos para ayudar a los emprendedores a crear sus marcas y negocios digitales?

Absolutamente, los participantes accederán a recursos exclusivos como plantillas, guías paso a paso, y software recomendado que facilitan la implementación de lo aprendido.

¿Existen criterios ya establecidos que permiten validar o no una idea de negocio?

Sí, emplearemos una serie de criterios basados en análisis de mercado, en el día a día y también, en la Inteligencia Artificial, para evaluar y validar ideas de negocio.

¿Qué estrategias utiliza Rubén Monllor (mentor de emprendedores) del programa DEMP para abordar ideas de negocio complejas o poco rentables?

Utilizo un enfoque de tres pilares: ajuste del modelo de negocio, optimización de la operación y estrategias de pivote, para transformar ideas complejas en modelos rentables. Además, cuento con un gran aliado, como experto en el uso de herramientas de IA para los negocios, nos apoyaremos y enseñaré los mejores usos para abordar dichas ideas de negocio con el uso de Inteligencia Artificial.

¿Este programa emprendimiento digital ayuda a crear, lanzar y posicionar ideas de corto o largo plazo o ambas?

DEMP está diseñado para apoyar tanto proyectos de corto como de largo plazo, proporcionando las bases y estrategias necesarias para el crecimiento sostenible a cualquier escala.

¿Rubén Monllor ofrece soluciones de monitoreo y seguimiento después de finalizar el programa DEMP?

Claro, ofrezco sesiones de seguimiento de consultoría estratégica 1a1 y vendrán nuevas ideas de seguimiento conforme termine la primera edición de DEMP.

DEMP (Descubre el Emprendedor que Llevas Dentro: Crea, Lanza y Posiciona tu Marca) forma parte de los programas de emprendimiento de Rubén Monllor para convertir una idea en un negocio exitoso. Este programa para emprendedores proporciona una serie de estrategias y recursos que permitirán a los estudiantes evitar que sus emprendimientos fracasen en el primer año de vida. Para lograrlo, Rubén Monllor ofrece sus conocimientos y experiencias como transformador de ideas en negocios online prósperos, mediante estrategias de marketing digital efectivas.