Jesús Carrión reflexiona sobre estrategias disruptivas y creativas de negocios en 'Maestros de vida'

Según Entrepreneur, cerca del 20% de las nuevas empresas no logran sobrevivir más allá de su primer año de operaciones. De hecho, solo alrededor del 50% de las empresas logran alcanzar el hito de los cinco años de actividad comercial. Este dato destaca la importancia de una planificación cuidadosa, una estrategia sólida y una gestión eficaz para garantizar la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de las nuevas empresas En una conversación cautivadora, Jesús Carrión, conocido como Jesús Estratega y experto en Estrategia de negocios, Big Data e Inteligencia Artificial, compartió su valiosa y disruptiva perspectiva sobre el mundo empresarial actual, destacando la importancia de la autenticidad, la estrategia y la conexión humana en la búsqueda del éxito.

La entrevista, conducida por Alberto Fernández Parrón y transmitida en vivo por Tinku Televisión y varios canales de comunicación, atrajo la atención de una amplia audiencia ávida de conocimientos sobre cómo triunfar en el competitivo panorama empresarial. Jesús Estratega cautivó a los espectadores con sus reflexiones prácticas y su enfoque innovador.

Durante la conversación, Carrión enfatizó la importancia de "ser un vago, que no es más que buscar los caminos más sencillos para conseguir los resultados que uno quiere".

Destacó la relevancia de no pasar desapercibido, "es la clave de la vida, muchas veces con cambiar algo de lo que todo el mundo hace, ya conseguimos llamar la atención", impactar de alguna manera. En ese sentido, el creativo de origen murciano señaló que "es fundamental utilizar el copy de forma escrita o hablada para que sea imposible que la gente pase de ti, mantener esa atención. Así aseguras que esté el mayor tiempo contigo y finalmente compre".

Además de compartir sus conocimientos y reflexiones, Carrión cautivó a la audiencia con varias anécdotas personales y familiares. Recordó con humor detalles personales por los que se ha convertido en un gran maestro de vida, como su pasión juvenil por el fútbol y cómo inicialmente aspiraba a convertirse en futbolista profesional, antes de redirigir su enfoque hacia el mundo empresarial.

También compartió el impacto transformador que la creación del mega evento digital "El anticongreso" por el que empezó a ser conocido por la comunidad de emprendedores, una experiencia que desafió la forma de hacer congresos, cambiando el formato habitual por una apuesta divertida e innovadora. Gracias a su disruptiva forma de ver las oportunidades, el evento congregó más de 550 personas registradas, los cuales disfrutaron de charlas inspiradoras, juegos, concursos y grupos de networking en los que se crearon grandes sinergias.

En resumen, la entrevista en "Maestros de Vida", con Jesús Carrión ofreció una visión cercana, inspiradora y práctica sobre cómo triunfar en el mundo empresarial actual. Sus reflexiones sobre la importancia de la autenticidad, la estrategia y la conexión humana proporcionaron una valiosa perspectiva para empresarios y profesionales que buscan destacarse en un mercado competitivo y en constante evolución.

Para más información sobre Jesús Carrión, se puede visitar https://www.jesusestratega.com/