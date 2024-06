Sostenibilidad y Tecnología, a debate en Festelco 2024

La Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL) organiza los días 12 y 13 de junio su evento FESTELCO 2024, que engloba la 46ª Asamblea General de la Federación Nacional y una jornada divulgativa en la que está prevista la participación de más de 200 expertos del sector de las Telecomunicaciones y Audiovisual La Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL), celebra los días 12 y 13 de junio su evento FESTELCO 2024, que engloba la 46ª Asamblea General de la Federación Nacional el día 12 de junio y la jornada FESTELCO-2024 el jueves, día 13.

La Jornada del día 13 de junio "EXPOTELCO: SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA" comienza con una experiencia de conducción de vehículos en el Circuito de Madrid Jarama-RACE "vehículos conectados con equipos 5G". Será retransmitida en directo por el canal de Youtube de www.fenitel.es y al finalizar, contará con una zona exposiciones, donde se expondrán soluciones en funcionamiento para los Edificios y Ciudades conectadas, explicadas por expertos en Radiodifusión, 5G, IoT, Internet por Satélite, Energías Renovables y tratamiento correcto de residuos, con la intervención de un panel de primer nivel, representando a las firmas de RTVE, CELLNEX, FERMAX, ESSAN BY by Aelvasa Group, EKSELANS, RECYCLIA, TELEVÉS y en segunda sesión, ARSON DATA, HISPASAT y HIKVISION, finalizando el espacio EXPOTELCO junto con FAGOR ELECTRÓNICA, KEYNET, LEADERS COMUNICACIÓN y LEGRAND.

FESTELCO 2024 será inaugurado por Fernando Huerva Gallego, Presidente de FENITEL, junto con autoridades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO). Estarán presentes en el evento representantes de los Colegios de Ingenieros e Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Administradores de Fincas, junto Operadores de Telecomunicaciones Locales, destacará la importancia de las Empresas de Telecomunicaciones en el progreso del país y la necesidad de atraer talento al sector, así como ayudar a digitalizar a sus clientes.

FENITEL celebra su 46ª Asamblea General en un momento de grandes cambios normativos y tecnológicos que el sector debe saber transformar en oportunidades y objetivos comunes con los que, a lo largo de los 46 años de historia de la Federación, está comprometida.

FENITEL agradece a las Administraciones Públicas, y Patrocinadores: ESSAN by Aelvasa Group, FERMAX, ARSON DATA, CELLNEX, EKSELANS, HIKVISION, HISPASAT, RTVE, RECYCLIA, TELEVÉS, FAGOR ELECTRÓNICA, KEYNET, LEADERS COMUNICACIÓN y LEGRAND, su apoyo en este evento, así como a los numerosos colaboradores que demuestran también su compromiso con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, con las asociaciones y empresas instaladoras miembros de FENITEL.

Principales contenidos de Expotelco:

11:30 h. FENITEL. Misión, beneficios y futuro

11:45 h. RTVE – CELLNEX. La TDT en UHD y la radio digital DAB+

12:15 h. FERMAX. El presente y el futuro CONNECT

12:45 h. ESSAN by Aelvasa Group. Renovables y telecomunicaciones

13:15 h. EKSELANS. Sondek. Nodo IoT. Sistema de Sensórica Profesional para entornos residenciales, industriales y turísticos

13:30 h. RECYCLIA. Solución a la gestión de los residuos en el sector de las telecomunicaciones (RAEE, BATERÍAS, ENVASES..)

13:45 h. TELEVÉS. Edificio sensorizado y conectado

14:00 h. ALMUERZO

15:30 h. ARSON DATA. Telelectura de agua y gas

15:45 h. HISPASAT. Solución de conectividad y Conéctate 35

16:00 h. HIKVISION. Soluciones de vídeo en edificios y ciudades

16:15 h. ESPACIO TELCO

17:00 h. ENTREGA DE PREMIOS

17:30 h. FINALIZACIÓN EXPOTELCO