Así es MecanoExperience, el espectáculo musical que llega al centro de Madrid el próximo mes de septiembre

MecanoExperience es el espectáculo musical donde todos los fans de Mecano, y los que no, podrán revivir las canciones de su vida en un formato único y que, sin duda, no podrán olvidar. Llega al centro de Madrid, concretamente al teatro Infanta Isabel, el próximo mes de septiembre, donde estará hasta junio de 2025.



Cabe destacar que no se trata de un concierto, ni de un musical al uso, estamos ante un espectáculo musical donde los temas más emblemáticos de uno de los grupos más grandes de la historia de nuestro país, nos harán bailar, cantar, emocionarnos y disfrutar como nunca antes lo hemos hecho.

Así pues, MecanoExperience, que se estrenará el próximo 11 de septiembre, llega para ofrecer una experiencia única al son de los temas más aclamados de Mecano como Hijo de la Luna, Barco a Venus, Quédate en Madrid, Perdido en mi Habitación, Mujer contra Mujer o Maquillaje, entre otras.

El espectáculo, que se dará cita en la capital madrileña de martes a domingo durante toda la temporada, cuenta con un cuerpo de baile de ensueño, varios cantantes y músicos impecables que estarán tocando todas las canciones de forma visible en directo, como si de un concierto se tratase, y unas pantallas led que ponen el broche de oro a una puesta en escena que, sin duda, no dejará a nadie indiferente.

Las entradas ya están a la venta en la web de MecanoExperience, así como en todas las plataformas de venta de entradas. Estamos ante uno de los espectáculos que promete convertirse en uno de los más aclamados de la vida musical madrileña y que nos hará vivir la adrenalina y la emoción de disfrutar de la música en directo en un teatro, pero llevadas a otro nivel.

Bajo la dirección artística del coreógrafo Sergio Alcover y la dirección musical de Isaac Ordoñez, MecanoExperience aterriza en Madrid para hacernos vivir una experiencia increíble que, sin duda, ninguna generación se querrá perder.