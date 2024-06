Utilizando datos y IA, Amaze revoluciona la publicidad

La inteligencia artificial se encuentra entre las tecnologías más populares, innovadoras y útiles del momento porque permite la generación de contenido de manera rápida, fácil y personalizada. De igual forma, esta nueva tecnología consigue recopilar y analizar datos con una velocidad excepcional para construir mejores respuestas y servicios digitales a medida.

La empresa Amaze, especialista en comunicación digital, combina sus estrategias creativas con datos de inteligencia artificial para crear soluciones a medida para marcas grandes. Gracias a esta combinación de habilidades y tecnologías ha logrado posicionarse como un gran referente de la innovación y personalización digital en Europa, Latinoamérica y EE. UU.

¿Cómo ayudan los datos de inteligencia artificial? Todas las acciones que un usuario realiza en línea se convierten en datos que pueden ser leídos y evaluados de acuerdo con las políticas de privacidad establecidas. Estos datos son realmente valiosos para las empresas, ya que les indican qué les gusta a sus clientes, qué contenidos mostrar o no, qué campañas pueden impactar considerablemente, etc. Por ejemplo, los comentarios, respuestas a encuestas, productos o servicios adquiridos e interacciones en una web forman parte de este tipo de elementos.

La ventaja de analizar los datos con inteligencia artificial es que el proceso es mucho más rápido, ya que la IA puede detectar patrones y conexiones ocultas que los humanos no. Un conjunto de datos sobre las respuestas de una encuesta realizada en una web corporativa puede ser evaluada por la IA para determinar qué desean los usuarios realmente. Al mismo tiempo, esta puede identificar rápidamente los diferentes grupos de consumidores y cuáles son más propensos a comprar un producto o adquirir un servicio.

Amaze, especialista en estrategias creativas e IA La compañía Amaze fue fundada en el 2014 para transformar la comunicación digital y la experiencia de los usuarios a través de la hiper-personalización de vídeos. Para lograrlo, esta compañía ha utilizado las últimas tecnologías del mercado, potenciando la interacción digital y generando sorpresas e impactos visuales en los consumidores. En la actualidad, ha aprovechado el nuevo avance de la IA para crear estrategias aún más impactantes y personalizadas. Con los datos en inteligencia artificial Amaze detecta lo que realmente quiere la audiencia objetivo de sus contratistas.

De igual forma, ayuda a dichos contratistas a captar la esencia de sus marcas y mensajes para que puedan conectar con mayor fuerza con sus clientes potenciales. Amaze también integra en las estrategias generadas con datos de IA elementos creativos y diferentes. Esta creatividad resulta esencial para las grandes marcas, ya que la innovación y diferenciación les permiten resaltar en un mercado cada vez más competitivo.

Amaze integra datos de IA en las estrategias creativas de marketing de las corporaciones y marcas gigantes para mejorar la personalización de las mismas. Esto permite a dichas marcas optimizar recursos, maximizar resultados y entregar mejores experiencias a sus consumidores.