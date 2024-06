Tapper Bee; bolsas reutilizables pensadas para los jóvenes que se independizan

A medida que la industria sostenible avanza, surgen soluciones innovadoras creadas por empresas que buscan cuidar el planeta y construir un futuro más verde para las próximas generaciones. Entre ellas, se encuentra Tapper Bee, una firma especializada en la fabricación y venta de envoltorios reutilizables de tela 100% algodón. Recientemente, este emprendimiento agrego una nuevalínea de productos a su catálogo: bolsas ecológicas. En este marco, las fundadoras de este proyecto proporcionan detalles acerca de estos artículos sostenibles y con estilo eco-friendly.

¿Qué impulsó a Tapper Bee a crear bolsas reutilizables?

La creación de bolsas reutilizables por parte de Tapper Bee fue impulsada por un estudio de mercado que realizamos entre jóvenes de 25 a 27 años. Los resultados mostraron que, aunque estos jóvenes estaban interesados en usar los rollos de tela encerada, muchos de ellos se sentían inseguros al momento de cortar el material, ya que no querían equivocarse. Esta incertidumbre les generaba una barrera para el uso del producto. Además, expresaron una preferencia por opciones más convenientes y estéticamente atractivas para almacenar alimentos. La idea de introducir bolsas reutilizables con diseños atractivos respondió a esta necesidad, facilitando el proceso de almacenamiento y proporcionando una solución práctica y visualmente estética. Esta adaptación no solo mejoró la usabilidad del producto, sino que también amplió su atractivo entre un segmento clave de consumidores conscientes del medio ambiente.

¿Cómo se adaptan estos productos a las necesidades de los jóvenes independientes?

Los productos de Tapper Bee están diseñados para adaptarse perfectamente a las necesidades de los jóvenes independientes por varias razones: las bolsas se pueden utilizar varias veces y, gracias a sus diseños, es fácil identificar lo que se guarda en cada una. Este aspecto es crucial para los jóvenes independientes que, a menudo, no tienen dimensionadas sus compras, ya que muchas veces comen fuera de casa o no cocinan regularmente en sus hogares. Utilizando estas bolsas enceradas, los alimentos comprados duran más tiempo, evitando el desperdicio de comida y dinero. Sin estas bolsas, tendrían que desechar los alimentos antes de poder consumirlos, resultando en una pérdida económica.

Además, los jóvenes independientes tienden a tener una mayor conciencia ambiental y buscan activamente productos que reduzcan su huella ecológica. Nuestras bolsas pueden utilizarse para una variedad de propósitos, desde almacenar alimentos hasta llevar snacks en el trabajo o la universidad. Su versatilidad las convierte en un elemento esencial para la vida diaria de los jóvenes.

¿Qué estrategias aplica la empresa para impulsar el uso correcto de estos productos en los jóvenes que aún no aprenden a comprar de manera eficiente?

Tratamos de educar a través de campañas en redes sociales para enseñar a los jóvenes cómo utilizar sus productos de manera eficiente. Estos esfuerzos incluyen tutoriales sobre el uso adecuado de las bolsas y rollos de tela encerada, consejos sobre conservación de alimentos y la importancia de reducir el desperdicio alimentario.

A su vez, se comparten experiencias de otros usuarios que se alinean con los valores de sostenibilidad y vida saludable. Así se demuestra el uso de los productos en sus rutinas diarias, proporcionando ejemplos reales y accesibles para los jóvenes.

Por otra parte, nos enfocamos en hacer un diseño atractivo y funcional de nuestros productos, asegurándonos que sean visualmente agradables y fáciles de usar. Este enfoque está diseñado para captar la atención y hacer que la adopción de hábitos sostenibles sea más atractiva.

Asimismo, hemos participado en charlas universitarias. Esta iniciativa educa y promueve en los jóvenes sobre la importancia de un estilo de vida sostenible y la reducción del desperdicio de alimentos, además aprovechamos de mostrar nuestros productos.

¿Cuáles son las principales características de las bolsas ecológicas?

Nuestras bolsas tienen varias características, destacando que es una opción práctica y sostenible para el almacenamiento de frutas y verduras, y que están hechas de tela 100% algodón y están impregnadas con cera de abeja, lo que les permite ser reutilizables y compostables. Algunas características son sus tamaños de 30 x 30 centímetros y 30 x 40 centímetros, sus diseños y la contribución a la sostenibilidad ambiental al reducir la necesidad de plásticos de un solo uso.

Estas bolsas son ideales para guardar y conservar la frescura de diversos alimentos como pan, cereal y verduras, utilizando el calor de las manos para sellarlas. Además, son fáciles de limpiar con agua fría, lo que facilita su reutilización y mantenimiento​

¿Qué alimentos pueden ser guardados en este tipo de bolsas?

Se Pueden guardar frutas, verduras, quesos, jamón, pan y otros productos frescos. Gracias a sus propiedades naturales y antibacterianas, ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo, reduciendo el desperdicio de comida.

¿Cuánto tiempo de conservación garantizan sus bolsas ecológicas?

La duración de la conservación en nuestras bolsas ecológicas depende del tipo de alimento que guardes. Por ejemplo, hierbas frescas, como cilantro, albahaca y perejil, pueden mantenerse frescas durante dos semanas sin problema, siempre y cuando cierres bien la bolsa. Esta capacidad de conservación prolongada ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y a mantenerlos frescos por más tiempo, garantizando una mayor eficiencia en el uso de tus compras.

¿En qué consiste el servicio de personalización de bolsas para las empresas que desean utilizarlas como regalo corporativo?

Las bolsas pueden ser personalizadas con el logotipo de la empresa o mensajes específicos, lo que las convierte en un regalo único y memorable. Este servicio no solo promueve la marca de la empresa, sino que también refuerza su compromiso con la sostenibilidad al ofrecer un producto reutilizable y ecológico.

¿Qué diseños y tamaños se encuentran disponibles?

Los diseños y tamaños disponibles para las bolsas ecológicas de Tapper Bee son variados y atractivos. En la página web de Tapper Bee se pueden encontrar bolsas con diseños de hortalizas, hierbas y pan, las cuales están disponibles en tamaños de 30 x 40 centímetros y de 30 x 30 centímetros.

Estos diseños están pensados para ser prácticos y estéticamente agradables, ideales para diversas necesidades de almacenamiento y conservación de alimentos. Para más información, se puede visitar la página oficial de Tapper Bee.

¿Qué sectores de negocio pueden verse beneficiados con el uso de las bolsas reutilizables de Tapper Bee?

Pueden beneficiarse varios sectores, por ejemplo gastronomía y restaurantes, para almacenar ingredientes frescos y reducir el uso de plásticos; retail y supermercados, para ofrecer a sus clientes una opción de ecológica; y las empresas corporativas, utilizando las bolsas como regalos promocionales personalizados y sustentables. Al mismo tiempo, pueden ser útiles para la entrega de departamentos por parte de las inmobiliarias, invitando a sus clientes a iniciar su nueva etapa de manera sustentable. Por su parte, en los mercados de agricultores pueden ser utilizadas para envasar y conservar productos frescos de manera ecológica, mientras que en el sector de catering y eventos pueden resultar efectivas para la preservación y transporte de alimentos de forma sustentable. Además, es importante señalar que estas bolsas no solo apoyan la reducción de residuos plásticos, sino que también promueven una imagen ecológica y responsable.

Tapper Bee ofrece bolsas ecológicas de tela encerada para mantener la frescura de los alimentos por mucho más tiempo, de forma amigable con el medio ambiente. Estos envoltorios son fabricados en Chile por mujeres y pueden ser lavados con agua para ser reutilizados, contribuyendo así al empoderamiento femenino y a la sostenibilidad global.