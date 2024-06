Proptech; usar la tecnología para ofrecer mejores soluciones de liquidez

Una proptech es una empresa que fusiona el mercado inmobiliario con la tecnología. Vern Properties es una de estas empresas, que ofrece soluciones de liquidez alternativa utilizando una propiedad.

Se utiliza la tecnología, la Inteligencia Artificial y el Big Data para encontrar el mejor producto para cada cliente, de forma sencilla y 100% online. Con un proceso sencillo y tecnología aplicada en cada etapa del proceso, las proptech pueden ofrecer soluciones más rápidas y personalizadas.

¿Cuáles son las ventajas de emplear la tecnología? Hace unos años, pedir un crédito significaba ir al banco y ver qué condiciones podrían ofrecer. Pero afortunadamente, hoy es posible acceder a liquidez por otros medios y con muchas más ventajas para el solicitante.

Una de las principales ventajas de las proptech es que ofrecen un servicio 100% online, por lo que se puede solicitar liquidez desde cualquier lugar del territorio español. Además de la comodidad, un proceso online permite agilizar los tiempos de concesión.

Debido al uso de la Inteligencia Artificial y Big Data durante el proceso, las empresas como Vern Properties pueden ofrecer una respuesta más rápida. Utilizan la tecnología para evaluar automáticamente el perfil del solicitante, definiendo qué productos de liquidez son adecuados en su situación.

Por último, otra de las grandes ventajas de las proptech es que la tecnología ha permitido que estas empresas desarrollen nuevos productos de liquidez que se ajustan al perfil de cada cliente.

Debido a la complejización de la economía y la situación financiera de las personas, es indispensable desarrollar soluciones personalizadas. El fin es que cada persona obtenga la liquidez que necesita, sin tener que comprometer su estabilidad o asumir un riesgo mayor al que estaría dispuesto.

4 alternativas que ofrecen las proptech Solicitar liquidez con una propiedad de por medio no es nada nuevo, pero las proptech como Vern Properties han desarrollado otros productos que se ajustan a las situaciones particulares de cada persona.

Opción a compra: un producto de liquidez por el cual se concede el derecho de compra de una vivienda por un período determinado. Con esta solución se recibe el dinero por la venta de forma anticipada, pero hasta que no se haya concretado el plazo estipulado en el contrato, se puede seguir utilizando la propiedad.

Vivienda inversa: otorga una renta vitalicia a mayores de 65 años por su propiedad, sin perder su uso. También llamado alquiler inverso, con esta solución los jubilados pueden obtener un ingreso adicional a su pensión de por vida, sin dejar su hogar.

Sale and rent back: se lo conoce también como venta con alquiler garantizado, en esta operación se vende la propiedad, pero se mantiene su uso como inquilino. Se recibe el dinero por la venta sin perder el hogar, pero se paga un alquiler mensual previamente acordado.

Venta rápida: es una solución para quienes necesitan vender su propiedad de forma rápida y sencilla. Mediante la figura de un ebuyer se consigue vender la propiedad en pocos días, a un precio un poco menor debido a la urgencia de la operación.

El principal objetivo de una proptech como Vern Properties es ofrecer distintas alternativas de liquidez para adaptarse a la situación personal de cada cliente. Hace años, la única opción para obtener dinero por una propiedad era la venta tradicional, pero hoy existen otras operaciones que ofrecen liquidez de forma más personalizada.

Las proptech fusionan las operaciones ya conocidas dentro del mercado inmobiliario, como la venta, el alquiler o la hipoteca, con las nuevas tecnologías. El uso de la tecnología aplicada en los procesos, la Inteligencia Artificial y Big Data permite a las empresas gestionar de forma más eficiente las solicitudes y ofrecer soluciones de liquidez alternativa a los productos tradicionales.