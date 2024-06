The Outlet Stores Alicante inaugura su nueva tienda Scalpers Outlet

The Outlet Stores Alicante, gestionado por la consultora inmobiliaria internacional Savills, acoge la apertura de Scalpers, única tienda outlet de la marca en la Comunidad Valenciana y Murcia La apuesta de Scalpers por The Outlet Stores Alicante se alinea con la estrategia del centro de seguir acercando marcas de primer nivel a la región, ofreciendo a los clientes una experiencia exclusiva y la moda más actual a precios reducidos durante todo el año. Scalpers ocupará un espacio exclusivo de 125 metros cuadrados en el que se encontrarán colecciones de moda formal e informal para el día a día o para los eventos más especiales.

Scalpers llega para sumarse a una oferta de moda y deporte que comprende marcas tan reconocidas como Nike, Adidas, Guess o Bimba y Lola, entre otras, situando al centro como referente comercial y de ocio en su zona. Además, el centro comercial acogerá dos nuevas incorporaciones de marcas outlet de primer nivel antes de finalizar el año.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

Sobre Savills

Desde hace más de 160 años, Savills ayuda a las personas a prosperar a través de lugares y espacios, bien sea a través de una empresa internacional en expansión, un inversor que desea optimizar su cartera de forma sostenible o una familia que busca un nuevo hogar.

Cotizada en la Bolsa de Londres, contamos con más de 40.000 profesionales en más de 70 países que colaboran, ofreciendo una cobertura y experiencia única en el mundo inmobiliario, en el sector terciario y en residencial prime.

El departamento de Research es referencia en la industria de asesoramiento para el sector inmobiliario. A través del análisis de los datos, de soluciones innovadoras y a medida en el entorno local y global, capaces de proporcionar a los clientes el poder de decisión que les permite materializar sus objetivos.

Se pueden consultar noticias del grupo https://www.savills.es/publicaciones/noticias.aspx