Nuevo PET Finder 4G, un localizador GPS para proteger a las mascotas Su batería dura 9 horas en funcionamiento continuo y 5 días en modo espera.

Es pequeño, robusto, ligero e impermeable y solo pesa 48 gramos.

Cuenta con alarma de huida y con la función wifi home para ahorrar batería.

PAJ GPS lanza al mercado su nuevo PET Finder 4G, un localizador GPS pequeño y ligero que se sujeta en el collar de las mascotas y permite tenerlas localizadas en todo momento. Además, si el perro traspasa un perímetro de seguridad que se haya establecido y se aleja más de lo habitual, el propietario recibe un aviso inmediato.

Aunque tengamos a los animales de compañía bien adiestrados, hay ocasiones en que la mascota puede escaparse o desorientarse y, a pesar de su instinto, tener dificultades para regresar a su hogar. En estas ocasiones el nuevo PAJ PET Finder 4G ayudará a localizarlo y recuperarlo rápidamente.

Función wifi para no gastar batería, alarma de huida y luz para localizar a la mascota en la oscuridad PET Finder es un avanzado sistema de rastreo GPS para mascotas con cobertura de red 4G, lo que permite usarlo en más de 100 países sin coste adicional, y función WIFI. Gracias a esta función, que se activa automáticamente, cuando el animal está cerca de la vivienda el aparato no consume batería (aunque el perro esté en constante movimiento).

El dispositivo es resistente al agua y al ser pequeño y ligero, no causa molestias a la mascota. Está provisto de un sensor luz LED que se activa para poder localizarlo en la oscuridad y tiene función de sonido: el aparato emite una señal acústica para llamarlo.

Mediante una aplicación de muy sencillo uso se puede tener permanentemente localizado al perro. También guarda durante 365 días las rutas y recorridos que ha hecho. Cuando el perro traspasa una zona previamente delimitada, los usuarios reciben una alerta a través del teléfono móvil, tablet o PC.

Este dispositivo puede adquirirse en la tienda online de PAJ por solo 49,99€. Y contratando una cuota de seguimiento desde 4,17€/mes están incluidos todos los servicios: avisos, traspasos de perímetros delimitados, rutas recorridas en más de 100 países, entre otros.