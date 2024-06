El COACM entrega los galardones correspondientes a los II Premios A&U de Castilla-La Mancha

En una gala, abierta al público, celebrada en la tarde del día 6 de junio, en el auditorio del Museo Paleontológico de Cuenca, que contó con la asistencia de más de 200 personas, principalmente arquitectos, además numerosas personalidades locales, provinciales, regionales y nacionales. El premiado de honor, a toda su trayectoria profesional, fue el gran arquitecto Alberto Campo En la tarde del jueves, 6 de junio, en el excepcional marco del Auditorio del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca, tenía lugar la gala de entrega de premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha, verdadero día de la arquitectura en la región, organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), en colaboración con la Junta de Comunidades.

Los premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se recuperaron en el año 2022, con una primera convocatoria, resuelta entonces en el Paraninfo de Ciudad Real. Los premios tienen carácter bienal, y su gala de entrega rota por las diferentes provincias de la región, habiéndole correspondido en 2024 a la provincia y ciudad de Cuenca.

Con tan sólo dos ediciones desde su recuperación en 2022, los premios se han consolidado como necesarios no solo para poner en valor la excelente arquitectura que se hace en la región, sino también para darla a conocer en el resto de España. En palabras de la decana del COACM, Elena Guijarro: "estos premios son nuestros Goya".

Antes de comenzar la gala, comparecían brevemente, ante los medios de comunicación, diferentes portavoces, dando cuenta de la importancia del momento, y de la especial ilusión y atención con la que los II Premios A&U del COACM han sido recibidos por la profesión, y por las instituciones.

La decana del COACM se refería a que los premios "distinguen la arquitectura de calidad, que recoge todas necesidades que se plantean ahora mismo, no solo de diseño, sino también de la utilización y puesta en valor de otros factores que los arquitectos incluimos en nuestro trabajo", en alusión, por ejemplo, a conceptos como la accesibilidad, concebida en el más amplio sentido de la palabra o la eficiencia energética. La decana subrayó que se está haciendo "buena arquitectura" en la región y puso en valor la capacidad de los premios para "sacar a la luz las obras que de otra manera pasarían desapercibidas".

Por su parte, Marta Vall-llosera, presidenta del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) felicitaba, en primer lugar, al COACM por la organización de los premios y destacaba la importancia de este tipo de reconocimientos, "porque dan una dimensión del panorama arquitectónico de la región y nos ayudan a visibilizar los valores que tiene la arquitectura, lo que aporta a la sociedad, en materia de sostenibilidad, de habitabilidad y otra serie de aspectos, que influyen en gran medida en la vida diaria de las personas". La presidenta de CSCAE señaló, asimismo, que en este momento de tantos cambios, "hay que incorporar las nuevas tecnologías a las nuevas formas de hacer arquitectura, pero siempre con cuidado, y teniendo en cuenta temas culturales e históricos".

Intervino, por último, Alberto Campo, premiado de honor por toda su trayectoria profesional. Modesto y conciso, el arquitecto señaló que los premios "son más resultado de la generosidad de los jurados que de los méritos de los premiados". También quiso poner en valor la capacidad de los arquitectos para destacar en otras artes. "Fernando Colomo o Juan Sebastián Bollaín, conocidos como directores de cine, son también arquitectos", dijo. Y afirmó, divertido, que uno de los últimos videoclips de Aitana "está rodado sobre una casa mía". Para terminar su intervención, le dedicó unas bonitas palaras a Cuenca, "una ciudad maravillosa a la que dan ganas de venirse a vivir". Así, el premiado de honor terminó su intervención con un "¡Viva Cuenca!, con Gustavo Torner a la cabeza".

La gala comenzaba a las 19 horas, conducida por la popular presentadora del programa Castilla-La Mancha Me Gusta, Esperanza Santos, que en estos días cumple 10 años de emisión. Y, como corresponde, fue amenizada musicalmente por el dúo de violines de Ruth Olmedilla y Elena Izquierdo.

En una primera parte de la gala, se presentó el libro que recuerda, ya para siempre, la primera edición de Ciudad Real. Se trata de una publicación, extraordinariamente cuidada y estética, que ha impreso, con mimo, Ediciones Asimétricas.

En el comienzo de la gala, el vicepresidente de la JCCM, José Luis Martínez Guijarro, además de subrayar el nivel de la arquitectura en la región, destacaba que gracias a ese trabajo conjunto entre Gobierno regional y Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha se han puesto en marcha doce oficinas de rehabilitación donde se ofrece información, asesoramiento y asistencia sobre las distintas ayudas para rehabilitar viviendas y edificios de viviendas con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, y que tienen como objetivo facilitar la puesta en marcha y la gestión de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial.

Y a continuación, tenía lugar la entrega de los premios correspondientes a la II Edición de los Premios A&U del COACM, comenzando por la entrega de diplomas y menciones, y terminando por los galardonados en las ocho categorías que este año tenían los premios, una más que en la edición anterior, puesto que el COACM, aprendiendo de la primera experiencia, que ya fue exitosa, la ha ampliado y mejorado, incluyendo, por ejemplo, entre los criterios que ha valorado el jurado la perspectiva de género, pero también ampliándola a categorías como la perdurabilidad de las obras, y también a otras que pretenden recoger nuevas facetas de expresión de los arquitectos en otros campos, de acuerdo con la cada vez más notoria multidisciplinariedad de la profesión.

En la Categoría 1, que distingue obra nueva, vivienda, intervención en edificios existentes, y arquitectura de interior, el Premio COACM de Arquitectura Obra Nueva Vivienda ha sido para 'Casa de Campo' en Zafra de Záncara, en Cuenca, obra de Estudio Canobardin (Julio Cano, Bárbara Bardin y Rosa Cano). El fallo del jurado señala que el edificio atrapa el paisaje sosteniendo desde la modernidad la tradición viva. El premio lo entregó Juan José Ramón, presidente de la demarcación de Cuenca del COACM, y lo recogió Julio Cano. Se trata de una vivienda en un municipio de menos de 100 habitantes, construida sólo con profesionales de la comarca, para propiciar un desarrollo sostenible, a través de la generación de empleo local, y fomentar el turismo. Cano trasladó el mensaje de la oportunidad y necesidad de "potenciar los pueblos pequeños de la región".

En Obra Nueva Otros Usos, el premio ha sido para los 'Alojamientos de turismo rural Dehesa Boyal' en Mariana, Cuenca, una obra de G+A Arquitectura (Constantino Antolínez y Eduardo Herrero) ex aequo, junto a otros dos proyectos. El premio lo entregó Patricia García, presidenta de la demarcación de Guadalajara del COACM. En este caso el jurado habla de que la disgregación del programa integra el paisaje utilizando un lenguaje contemporáneo. Recogió el premio Constantino Antolínez, quien dio las gracias al COACM por el premio, expresando especialmente su satisfacción por aunar "el reconocimiento de otros compañeros, con lo difícil que es eso". Antolínez también insistió la fortuna que han tenido con este proyecto puesto que un cliente particular les ha permitido desarrollar "una obra abstracta, dejándonos trabajar".

El segundo edificio premiado es la 'Sala velatorio municipal en Casas de Lázaro', en Albacete, obra de Fernando Valenciano. En ella, el jurado aprecia que, con tan sólo un umbral, transforma el lugar. Recogió el premio, de manos en este caso de Eduardo Mascagni, presidente de la demarcación de Albacete del COACM, Fernando Valenciano, quien destacó que los premios "ponen en valor las arquitecturas pequeñas de los pequeños municipios".

El tercero es el 'Gimnasio Municipal' en Corral de Calatrava, Ciudad Real, obra de Luis Carlos Peña. El jurado lo considera un magnífico ejemplo de cómo dar valor a un programa e integrarlo en el paisaje. El premio lo entregó José Antonio González Baos, presidente de la demarcación de Ciudad Real del COACM. Recogió el premio Luis Carlos Peña. Peña dio las gracias al Colegio por la organización de los premios y al jurado por la valoración de su propuesta, compartió públicamente el reconocimiento con su equipo y calificó el proyecto como "una pequeña obra hecha con pasión y poco presupuesto, en un plazo de ejecución corto".

En el epígrafe Arquitectura Rehabilitación, el premio ha sido para la 'Rehabilitación de una Casa-Carbonería' del s. XVII en Toledo, obra de Joaquín Vargas, puesto que "la escalera transforma una carbonería en una vivienda de hoy", argumenta el fallo del jurado. Ángel Sánchez, presidente de la demarcación de Toledo del COACM, le entregó su galardón a Joaquín Vargas. El arquitecto hizo público su deseo de que los premios sirvan para ensalzar el oficio y terminó su breve alocución con dos vivas, "a la arquitectura y al el amor hacia la arquitectura".

En la Categoría 2, el Premio COACM de Urbanismo y Paisaje Territorio, -igualmente de nueva creación para proyectos de espacio público y arquitecturas del paisaje- el premio ha sido para la 'Agenda Urbana Talavera de la Reina 2030', en Toledo, por su defensa de la estrategia como motor de desarrollo del territorio. Es obra de Mota y Vignolo Arquitectos (Carmen Mota e Ignacio Vignolo). Recogió el premio la arquitecta Carmen Mota, de manos del viceconsejero de Planificación Estratégica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo. Carmen Mota insistió en que "hay que hacer región", comunicó su emoción al compartir premio "con obras y profesionales maravillosos" y destacó que su galardón es para un planeamiento estratégico, por lo que propició la ocasión de reivindicar la necesidad de seguir haciendo estrategia en una región que la necesita. "Hasta la región más humilde y la escuela de arquitectura mas pequeña, merecen pensar a lo grande", terminó.

En el epígrafe de Paisaje urbano, el premio se lo ha llevado 'El Plan Director y sus primeras obras en la Muralla de Talavera de la Reina', en Toledo, de Fernando Cobos, Rodrigo Canal Arribas e Iris Oliveros de Fernando Cobos Estudio de Arquitectura SLP, por aunar planificación, investigación y divulgación, abriendo camino a futuras intervenciones poniendo en valor el patrimonio histórico. El premio, se lo entregó, a Fernando Cobos, la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López Martín. Fernando Cobos explicó que la del premio fue la primera vez que uno de sus planes directores de una muralla, de un monumento, recibía un premio de urbanismo y paisaje, y destacó por ello la sensibilidad del COACM para poner en valor una muralla, no como la ficha de un catálogo, sino entendiendo la arquitectura como generadora de paisaje.

En la Categoría 3, Premio COACM Emergente para arquitectos menores de 40 años, en el epígrafe de Obra Nueva, el premio ha sido para 'CEI Amapola' en Galápagos, Guadalajara, obra de OCA Arquitectos (Bernardo García y Hernán Lleida). El jurado lo considera "poesía para materializar, de forma natural y espontánea, un lugar de juego para niños". Les entregó el premio César Sánchez, vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recogió el premio Bernardo García, que lo compartió públicamente con el resto de integrantes de su despacho, lleno de gente joven. Siendo uno un arquitecto canario y el otro catalán, García confesó que ahora "somos un poquito más manchegos".

En esta misma categoría, pero en el epígrafe de Rehabilitación, el premio se lo lleva la 'Casa de la Sevillana' en Sisante, Cuenca, de Ana González Cabrera y Noa González Cabrera. En su fallo, el jurado entiende que la intervención enciende y acentúa la preexistencia, generando espacios contemporáneos. Maria Ángeles López, delegada de la JCCM en Cuenca, le entregó el premio a las dos hermanas que subieron juntas al escenario. Ana González, dio las gracias al jurado y al promotor, que decidió rehabilitar la casa palacio familiar, "por confiar en nosotros", y a los constructores. "Proyectada por dos hermanas, la obra de la Casa Sisante fue construida por dos hermanos, los hermanos Carrilero, albañiles locales. Además, la obra nos ha dado el privilegio de acercarnos a esta tierra, porque nuestro estudio está en Valladolid", señaló.

En la Categoría 4, para arquitectos colegiados en el COACM con obra fuera de Castilla-La Mancha el Premio COACM Miguel Fisac se lo han llevado '4 Viviendas de Protección Oficial', en Garralda, Navarra, por su integración y reinterpretación de los elementos de la arquitectura local. Es obra de Nazareth Gutiérrez, Rodrigo Núñez y Juan Carrascosa. Enrique Castaño, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, le entregó su premio a Rodrigo Núñez. "Como Miguel Fisac, pensamos que la regla de oro de la arquitectura es hacer las cosas con amor y con obsesión. Este proyecto es fruto de ello", afirmó.

La Categoría 5, el Premio COACM Difusión de la Arquitectura se lo lleva 'NAM. Navegando Arquitecturas de Mujer' por la claridad y sencillez de una App para la difusión de arquitecturas olvidadas. El trabajo es obra de Elia Gutiérrez, José Parra, Ana Gilsanz y Asunción Díaz. Ana Gilsanz recibió el premio de manos de Inmaculada Gallego, vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha, poniendo el acento en que también lo es para "las más de 500 obras que tenemos en la aplicación", y dio las gracias a la comunidad de estudiantes y arquitectos que ya la utilizan.

La Categoría 6, de nueva creación, el Premio COACM Permanencia Obra Nueva para obra con 20 años o más de antigüedad que destacan por su durabilidad, correcto envejecimiento y su vigencia, el premio ha sido para el 'Edificio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete', obra de Francisco Candel y Juan Caballero. En él, el jurado ha valorado la consistencia en el tiempo de la propuesta. Francisco Candel recibió el premio de manos de Marta Vall-llossera, presidenta del CSCAE. Candel felicitó al COACM por haber distinguido a Alberto Campo como premiado de honor y puso sobre el tapete la idea de crear algún tipo de protección, o catalogación, para los edificios premiados, preservando con ello el patrimonio que también es la arquitectura contemporánea.

En el epígrafe de Rehabilitación, en esta misma categoría, el premio se lo lleva la 'Rehabilitación del Teatro Circo de Albacete', una obra de Juan Caballero, Emilio Sánchez y Carlos Campos, cuya memoria aún hoy permanece. Eliseo Quejigo, director territorial de Cuenca de Globalcaja, le entregó el premio a Juan Caballero, quien recordó que después de la declaración como BIC del edificio, ahora "nos hemos empeñado en que la UNESCO lo declare Patrimonio Mundial, y la ciudadanía está respondiendo".

En la Categoría 7, el Premio COACM a la Diversificación Profesional ha sido para el 'Montaje expositivo para la efeméride del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio' en Toledo, una obra de AMA Estudio Arquitectura, por cómo, a través de un elemento, se consiguen espacios permeables y flexibles. El premio lo entregó José Antonio Sancho, consejero en ASIMAS Castilla-La Mancha y lo recogió Luis Moreno, quien dio las gracias al COACM por recuperar estos premios y por "hacernos sentir la ilusión en cada convocatoria".

La Categoría 8, el Premio COACM Distinción de Honor a la Trayectoria Profesional fue para el arquitecto Alberto Campo Baeza, que lo recogió de manos de Elena Guijarro y del vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Fue el arquitecto Pablo León, miembro de la Junta Directiva del COACM a quien le correspondió hacer la semblanza del premiado. Alberto Campo afirmó que solo hay una palabra capaz de resumir el honor del premio: "Gracias". Esencial, como su obra, Campo citó el poema épico La Araucana de Alonso de Ercilla, en su breve alocución. "Las honras consisten no en tenerlas, sino en solo arribar a merecerlas", señaló, terminando su intervención diciendo que "la brevedad es una cosa con gran razón de todos alabada, puesto que una plática es gustosa cuanto más breve y menos afectada".

Alberto Campo Baeza es un arquitecto español de renombre, conocido por su enfoque esencial y poético de la arquitectura. Su trabajo destaca por la utilización magistral de la luz, la claridad espacial y la pureza de los materiales. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella significativa en la arquitectura contemporánea, tanto a través de sus proyectos construidos como de su labor académica y teórica.

El jurado calificador estuvo compuesto por la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como presidenta del jurado, Elena Guijarro; por dos arquitectos elegidos por la Junta de Gobierno: Manuel Urtiaga y Begoña Fernández-Shaw; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la UCLM: Francisco Javier Bernalte; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares: Enrique Castaño; por un arquitecto profesor de una Escuela de Arquitectura de fuera de la región: Ernesto Fenollosa; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Vivienda de la JCCM: Marta Iniesto; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Planeamiento Territorial y Urbanismo de la JCCM: María José Hernández; por un arquitecto representante designado por la Consejería de Bienestar Social: José Carlos Valero; por la vicedecana del COACM como comisaria de los Premios, actuando con voz y sin voto: Gema González-Badillo; y por el secretario del COACM, actuando con voz y sin voto, como secretaria del jurado: Concepción Ponce.

Se recibieron correctamente un total de 94 candidaturas, entre proyectos arquitectónicos y propuestas de otra naturaleza, correspondiendo a un total de 88 referencias, puesto que seis de ellas competían en dos categorías.

El COACM realizará una exposición con todas las propuestas finalistas y ganadoras que rotará por todas las demarcaciones provinciales del colegio en los próximos meses. Además, también se iniciará una campaña de RRPP que dará a conocer a todos los premiados, de manera individual.

Diplomas y menciones

Gema González Badillo, vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Concepción Ponce Real, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha y Álvaro Santiago Gómez-Tavira, vicesecretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha entregaron diplomas a

A la obra: Teatro Auditorio "Juan Pascual de Mena" en Villaseca de la Sagra, Toledo Por los arquitectos: Francisco Sánchez de León y Juan Luis Fernández-Roldán, Estudio A.I.A. A la obra: P9 en Sacedón, Guadalajara. A los arquitectos: Fernando Orte y Cristina Manene, Arquitectura al descubierto. A la obra: Casa Eterna. Vivienda de tierra, cal, corcho y madera en Oropera, Toledo. Por el arquitecto: Julio César Moreno Moreno, Estudio Funcionable A la obra: Edificio Mixto Comercial-Oficinas La Legua en Toledo. Por los arquitectos: Oscar Atassi Morales y Ana Barrena Pérez, Estudio ABPOAM A la obra: Burbujas policiales en Toledo. Por la arquitecta: Natalia Mora Priego, Cachivache Atelier SL A la obra: Regeneración Integral del Conjunto Histórico de Nuevo Ayuntamiento de Miguel Esteban, Toledo. Por el arquitecto: Jesús Corroto Briceño y su equipo Corroto Arquitectura A la obra: Remodelación del entorno de la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Por el arquitecto: Pablo Ramos Alderete, Estudio Ramos Alderete A la obra: Plan Director de Accesibilidad en el Suelo Urbano de Talavera de la Reina, Toledo. Por los arquitectos: Ángel Sánchez Fernández, Fernando Arenas Prieto, Mª Isabel Rocha Gil,Sara Moreno Sánchez, Jesús Peco López A la obra: Casa Filtros en Albacete. Por el arquitecto: Francisco Peláez Marín. Estudio Martín Peláez y Pablo Fernández. A la obra: Escuela Infantil de Aguas Nuevas en Albacete. Por el arquitecto: Pedro Ponce Gregorio, Iterare Arquitectos. A la obra: Edificio de 23 viviendas, garaje y trasteros en Puente de Vallecas, Madrid. Por los arquitectos: Antonio Martín Soria y Eduardo Martín-Ortega Martín, VA Arquitectura. A la obra: Casa LLO en Valdemorillo, Madrid. Por el arquitecto: Joaquín Millán Villamuelas, OIIO Arquitectura A la obra: Ricardo Velázquez Bosco. Su obra en Guadalajara. Por el arquitecto: Antonio Miguel Trallero Sanz. A la obra: Los palomares como elemento característico de la arquitectura tradicional de La Mancha. Por los arquitectos: Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez y Francisco Javier Castilla Pascual. A la obra: Oficina de turismo en el Paseo Merchán en Toledo. Por los arquitectos: Francisco Javier Alguacil San Félix y Luis Moreno Domínguez. AMA Estudio de Arquitectura. A la obra: Biblioteca Campus UCLM Cuenca. Por el arquitecto: Diego Peris Sánchez A la obra: Crítica Arquitectónica en Veredes. Por el arquitecto: David García-Manzanares Vázquez de Agredos A la obra: Experiencia Inmersiva en Depósito de Agua, Albacete. Por los arquitectos: Antonio J. Ropero Perona y Esther Romero Lozano, Andu Arquitectura A la obra: Cacharro - Mobiliario expositivo para La Casa de la Arquitectura. Por los arquitectos: Pedro Torres García-Cantó, Rocío García Peña, Miguel Fdez-Galiano, LaiaCervelló, Sol Caride, Jorge Mañas Álvarez. Ecosistemas.zip + BIZNA estudio + NULA.STUDIO. Menciones especiales

Mención especial en la Categoría 1, PREMIO COACM Arquitectura, tuvo la obra: Casa Reminiscente en Torralba de Oropesa, Toledo. Al arquitecto: Julio César Moreno Moreno, Estudio Funcionable. Se la entregó Adrián Martínez Vicente, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.

Mención especial en la Categoría 5, PREMIO COACM Difusión de la Arquitectura, tuvo 'Fisac. Obra Completa'. Al arquitecto: David García-Manzanares Vázquez de Agredos. Se la entregó Laureano Matas Trenas, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Mención especial en la Categoría 7, PREMIO COACM Diversificación Profesional tuvo la obra: "Cacahuete" en Sacedón, Guadalajara. A los arquitectos: Fernando Orte y Cristina Manene, de Arquitectura al descubierto. Se la entregó Ana Adoración Ponce Ramírez, delegada de Fomento en Cuenca.