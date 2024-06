La nueva Zero Gravity permite descubrir la magia de la gravedad cero

Esta nueva exhibición situada en Paradox Museum Barcelona hace posible cumplir los sueños de infancia de quienes en algún momento de su vida han soñado con ser astronautas Esta sala, que parece salida de una película de ciencia ficción, hace que los espectadores cuestionen las leyes de la física y ofrece una aventura de otro mundo que cambiará la perspectiva como nunca. En Paradox Museum de Barcelona, los sueños de volar por el aire o caminar por las paredes se hacen realidad. En este lugar, lo imposible parece posible e invita a los visitantes a reconsiderar todo lo que saben sobre las fuerzas que rigen el universo. Desafiando la percepción y la lógica, el museo ofrece una experiencia única que transforma la forma de ver el mundo.

A partir del 21 de junio, la Zero Gravity invita a vivir una experiencia única, donde la imaginación y la realidad se entrelazan para desafiar la comprensión de la gravedad.

Paradox Museum Barcelona, ubicado en Pl. Urquinaona, 3, invita a todos a disfrutar de una visita inolvidable. Esta experiencia hará sentir a los visitantes como si estuvieran en el espacio exterior, sin necesidad de salir de la Tierra, soñarán despiertos.

En Paradox Museum Barcelona nada es lo que parece, pero todo es real.

Sobre Paradox Museum

Paradox Museum es la empresa líder en entretenimiento interactivo, reconocida globalmente por su enfoque no convencional, divertido y emocionante. Como pionero en el campo, Paradox Museum crea experiencias educativas y atractivas que cautivan e inspiran.

Con más de 1.200 exhibiciones y habiendo recibido a más de 1,5 millones de visitantes a nivel mundial, los museos abarcan un área total de más de 15.000 metros cuadrados. Con 11 ubicaciones abiertas actualmente en Oslo, Miami, Estocolmo, Berlín, París, Barcelona, Las Vegas, Nueva Jersey, Shanghái, Limassol y Londres, y otras 3 próximas a abrir en los próximos meses. Cada Paradox Museum es un destino único de entretenimiento lleno de conceptos, historias y datos inspirados localmente que escapan de la realidad.

Las experiencias desenfadadas ofrecen nuevas perspectivas y diversión sin fin, invitando a visitantes de todas las edades a desafiar sus sentidos, cuestionar la realidad y crear recuerdos duraderos.

Vídeos

Paradox Museum - Zero Gravity Room