Cibes Lift; ascensores de diseño para casas, sin necesidad de obras

Tener un ascensor en el hogar proporciona un importante valor añadido a la propiedad, ya que facilita la movilidad, la carga de objetos, la accesibilidad para mayores o discapacitados y la conexión entre espacios. Sin embargo, muchos propietarios desisten de la idea de implementar este tipo de sistemas debido a la necesidad de hacer obras e invertir mucho dinero. En este sentido, Cibes Lift ofrece una gama amplia de ascensores de diseño para casas, los cuales no requieren grandes remodelaciones ni fosos, y vienen con el cuarto de máquinas incorporado.

Ventajas de los ascensores de diseño para casas de Cibes Lift Los ascensores de diseño de Cibes Lift están construidos para ahorrar mucho más espacio que los elevadores convencionales, lo que los hace ideales para mejorar la accesibilidad en las viviendas unifamiliares de hasta 4 plantas. Además, al ser prefabricados, pueden ser entregados en pocas semanas e instalados en un plazo máximo de 3 días.

En este aspecto, no es necesario llevar a cabo grandes modificaciones estructurales y solo basta con enchufar el sistema a la red eléctrica doméstica para que esté listo para ser utilizado. De esta manera, los propietarios no solo pueden ahorrar tiempo y dinero, sino también evitar el estrés que supone una remodelación.

Tecnología y seguridad en ascensores para casas Cibes Lift es una compañía innovadora que destaca por ser pionera en el diseño y construcción de ascensores accionados por tornillos. A su vez, esta firma cuenta con una gran variedad de elevadores para diferentes presupuestos, desde los más asequibles hasta equipos lujosos pensados para los más exigentes.

Sumado a ello, la empresa trabaja de manera constante en la mejoría de sus sistemas para garantizar la seguridad de los usuarios, incluso en situaciones de emergencia y cortes de suministro eléctrico.

Los ascensores de diseño para casas de Cibes Lift se ajustan a las necesidades y preferencias de los propietarios para proporcionar una movilidad rápida y cómoda en el hogar.