Nueva ley de facturación electrónica obligatoria; Kubysoft se convierte en aliado clave

El panorama empresarial en España está a punto de cambiar de manera significativa con la implementación de una nueva ley que obliga a las empresas a digitalizar sus facturas. Esta medida, de facturación electrónica obligatoria, que busca modernizar y agilizar los procesos administrativos, se enmarca dentro de una estrategia más amplia para impulsar la digitalización y la eficiencia en el ámbito empresarial.

Kubysoft destaca que la clave es anticiparse a esta nueva normativa para evitar sanciones.

Impulso a la digitalización con la nueva ley de facturación electrónica A partir del 2025, todas las empresas en España deberán adaptarse a la facturación electrónica, según lo establecido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta medida tiene como objetivo reducir la burocracia, mejorar la transparencia fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Con esta nueva ley, el gobierno espera que las empresas puedan ahorrar tiempo y recursos al simplificar los procesos de emisión y recepción de facturas.

El cumplimiento de esta normativa es obligatorio, y las empresas que no se adapten a tiempo podrían enfrentar sanciones. Por tanto, “es crucial que las empresas, independientemente de su tamaño, comiencen a prepararse para esta transición” dice el fundador de Kubysoft, Marc Petit.

Ventajas de la facturación electrónica Marc destaca también las numerosas ventajas tanto para las empresas como para la administración pública. Entre los principales beneficios se encuentran:

Reducción de errores: Al automatizar el proceso de facturación, se minimizan los errores humanos asociados con la emisión y recepción manual de facturas.

Ahorro de tiempo y costos: La digitalización permite un procesamiento más rápido y eficiente, reduciendo los costos asociados con la impresión, envío y almacenamiento de facturas en papel.

Mejora en la transparencia y control: La facturación electrónica facilita la auditoría y el control de las transacciones comerciales, lo que puede ayudar a combatir el fraude y la evasión fiscal.

Contribución a la sostenibilidad: Al eliminar el uso de papel, la facturación electrónica también contribuye a la reducción del impacto ambiental.

Kubysoft: la solución ideal para cumplir con la nueva ley Frente a estos cambios, las empresas necesitan herramientas que les permitan adaptarse de manera eficiente y segura. Aquí es donde Kubysoft se posiciona como una solución indispensable. Kubysoft es un proveedor de software de gestión empresarial que ofrece un sistema integral de facturación electrónica, diseñado para cumplir con todos los requisitos de la nueva normativa.

El software de Kubysoft no solo facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas, sino que también centraliza todos los datos de la empresa, permitiendo una gestión más eficiente y una mejor toma de decisiones. Con Kubysoft, las empresas pueden automatizar sus procesos de facturación, asegurando el cumplimiento legal mientras optimizan sus operaciones diarias.

Además, Kubysoft permite a las empresas implementar la facturación electrónica sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Su sistema es altamente personalizable, lo que significa que puede adaptarse a las necesidades específicas de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector.

La nueva ley de facturación electrónica representa un paso importante hacia la modernización y digitalización del tejido empresarial español. Aunque el proceso de adaptación puede parecer desafiante, contar con herramientas adecuadas como las ofrecidas por Kubysoft puede hacer que la transición sea mucho más sencilla y beneficiosa. Al adoptar la facturación electrónica, las empresas no solo cumplirán con la nueva normativa, sino que también se beneficiarán de una mayor eficiencia, reducción de costos y una mejor gestión de sus operaciones.