El Rincón de Monasterio, donde la naturaleza y la paz se encuentran

Dejarlo todo por cumplir un sueño: así comienza la historia de Mercedes, empresaria actual y regente de El Rincón de Monasterio. Este lugar, situado a tan solo una hora de Madrid, fue descubierto por Mercedes y su pareja, Mikel, durante muchas escapadas en moto. Encontraron el sitio perfecto para dar vida a una idea que finalmente se ha materializado en lo que hoy se conoce como una de las escapadas perfectas para parejas.

En medio de un pequeño valle, con nueve casas rurales y una piscina climatizada, quienes deciden visitar este espacio disfrutan de una paz maravillosa, mezclando naturaleza y hogar para pasar tiempo de calidad con su pareja.

En la siguiente entrevista, Mercedes, la líder de este proyecto desde hace ya 25 años, cuenta más al respecto

¿Por qué Monasterio?

Bueno, todo comenzó porque mi pareja y yo buscábamos un lugar donde escapar de la estresante Madrid. Durante varios fines de semana estuvimos huyendo en moto para recorrer los pueblos de los alrededores. Así dimos con Monasterio, un pueblo que no revela su magia hasta que llegas. Está ubicado en un valle, es muy pequeño y está rodeado de naturaleza; eso es lo que nos enamoró. El pueblo nos encontró a nosotros, no esperábamos que fuera un pueblo, sino un auténtico monasterio.

¿Desde el principio pensaste en crear unas casas rurales en un sitio tan remoto?

No, en principio buscábamos escapar de la capital y tanto a Mikel como a mí nos encantó el sitio. Y no solo eso, sino que hasta nuestros amigos disfrutaban de esto tan único que habíamos descubierto. Con lo cual, luego ya nace la idea de crear lo que nosotros teníamos como idea de hacer turismo. Lo que hemos creado es la esencia de lo que nos enamora de cuándo vamos a visitar sitios. Era crear un sitio con alma.

¿Por qué deberían las parejas visitar El Rincón de Monasterio?

En El Rincón de Monasterio, no solo ofrecemos un lugar para quedarse, sino una experiencia completa y única. Cuidamos cada detalle del alojamiento para asegurarnos de que todo sea perfecto, y complementamos la estancia con servicios personalizados que harán que la visita sea verdaderamente especial para ambos.

¿Qué tipo de servicios ofrecéis para hacer de una escapada algo único?

Ahora que llega el verano tenemos una piscina con vista panorámica, en contacto con la naturaleza, con su área de césped, ¡vienen hasta las golondrinas a beber!, la tranquilidad es algo que cuidamos que exista en todo momento, es por ello que es un lugar solo para parejas y de manera privada. Además, al encontrarnos en la sierra a las noches refresca y es por ello que el agua está climatizada a 28 grados, vamos todo un lujo.

Por otro lado, contamos con una carta de masajes y tratamientos que se dan en pareja; las cenas de bienvenida y románticas, que se dan al cliente que las pide. Las decoramos con detalle y elaboramos todo de manera casera, con lo cual nos adaptamos al cliente, nos encanta poder dar la opción de que si el cliente es vegano o tiene alguna intolerancia poder recrear el menú para ellos.

Hablamos de que es un lugar solo para parejas, pero ¿los animales también son bienvenidos a este entorno tan idílico?

Sí, tenemos alojamientos adaptados para recibir a tus mascotas. Además, el pueblo cuenta con amplios campos donde pueden corretear y disfrutar de los riachuelos. También hay pantanos cercanos donde pueden bañarse. Incluso mi hija viene aquí con su gata para escapar del calor y el estrés de Madrid. Aquí, realmente, no podrían pasarlo mejor.

Bien, entonces ¿qué hay que hacer para reservar?

Pues tienes las opciones de escribirnos al WhatsApp con cualquier tipo de duda y sin compromiso, en nuestra página web o simplemente llamando a nuestro número de teléfono, donde yo te atenderé encantada. Además, que al hacer la reserva con nosotros te obsequiamos siempre con el desayuno en tu propia casa, que incluye hasta bizcocho casero.

En definitiva, El Rincón de Monasterio no es solo un lugar para quedarse, sino una experiencia inolvidable que celebra el amor, la naturaleza y la tranquilidad.