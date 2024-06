Desguace virtual de coches de Autopro, una nueva era del reciclaje de piezas de automóviles

¿Se sabía que la mayor parte de un vehículo que va al desguace puede reutilizarse? El 70% las piezas o más sobreviven a su primer coche "nativo". Sin embargo, menos de la mitad tienen una segunda vida, el resto se envía a reciclar. La dificultad estriba en que clasificarlas y desmontarlas requiere un enorme esfuerzo. Por supuesto, si se hace manualmente.

Las herramientas de desguace online dan a los vendedores la oportunidad de obtener rápidamente una lista de piezas de recambio de cualquier coche y ofrecer a los compradores el máximo que tienen. Por eso, en el catálogo se pueden encontrar incluso piezas raras e impopulares para la mayoría de las marcas de coches americanas y europeas.

Las piezas de desguace son una opción económica y ecológica En lugar de comprar piezas de coche nuevas de fabricantes analógicos, se pueden adquirir un original de calidad en buen estado que le durará muchos años. Aquí se puede encontrar cualquier elemento de la carrocería del color de su coche: desde el capó y las puertas hasta las rejillas y los retrovisores. También hay demanda de unidades complejas: motor, caja de cambios, cuyo precio en estado nuevo puede hacer que la reparación del coche no sea rentable.

Sin embargo, es difícil e incómodo comprar averías de automóvil fuera de línea, por lo que muchas personas las evitan. Después de todo, se puede tardar horas en encontrar lo que se necesita, mientras que una nueva pieza se le dará en la tienda solo por su nombre. Además, a menudo en la estación de servicio ofrecen servicios de intermediarios en la compra de piezas de repuesto, pero, por regla general, solo nuevos. Desmontaje de automóviles en línea es una opción ideal para aquellos que quieren ahorrar no solo dinero, sino también tiempo. Utilizando el catálogo, se podrá encontrar lo que se necesita en cuestión de minutos. Sin embargo, hay sutilezas en la compra.

Por ejemplo, a diferencia de una pieza nueva, una pieza usada puede variar mucho en términos de desgaste: desde casi cero hasta casi crítico. No dudar en hacer preguntas a los vendedores y pedir fotos de la pieza desde todos los ángulos. Para no equivocarse con la selección, indicar al vendedor el número de bastidor del vehículo para una verificación adicional - esto anulará la posibilidad de error.