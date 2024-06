¿Cómo obtener más rentabilidad al alquilar una vivienda?, por Homely One

El objetivo principal de destinar una propiedad al alquiler es generar la mayor cantidad de ingresos pasivos posibles. Sin embargo, no todos los propietarios consiguen la rentabilidad que buscan debido a factores como la falta de experiencia en el sector y la cada vez mayor competencia en el mercado.

Por ello, Homely One, empresa especializada en gestión de propiedades turísticas, ofrece a sus clientes un servicio integral para que puedan obtener un alto nivel de rentabilidad de sus inmuebles. Esto incluye una gran variedad de soluciones, como administración de reservas, precios y visitas.

¿Cómo Homely One asegura la rentabilidad de una propiedad? Homely One está compuesta por un equipo de especialistas en el diseño de experiencia de huéspedes. Esto incluye desde la presentación y bienvenida de la propiedad ante los posibles inquilinos hasta la realización de vídeos explicativos e interactivos. Además, estos profesionales desarrollan manuales a medida para el uso efectivo de cada propiedad y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar aún más dicha experiencia.

Por otra parte, Homely One lleva a cabo una gestión de propiedades integral que involucra la publicación de campañas publicitarias impactantes y la administración de precios. Al mismo tiempo, desarrolla una comunicación sólida con los inquilinos para conservar en óptimo estado la experiencia de alquiler. Esta compañía también destaca por encargarse de la recepción, mantenimiento y el diseño de nuevas estrategias para alcanzar una rentabilidad mayor.

Por otro lado, Homely One cuenta ya con cerca de 10 años de experiencia en la gestión de propiedades turísticas en España.

¿Cuáles son los beneficios gestionar propiedades con Homely One? Hoy en día, Homely One cuenta con un espacio digital para que sus clientes puedan acceder a datos en tiempo real de sus viviendas. Esto permite conocer los resultados en cada proceso, incluyendo detalles de las reservas e ingresos. Esta plataforma también ofrece estadísticas de acuerdo a dichos datos, lo cual facilita a los propietarios el análisis de los servicios turísticos de sus viviendas.

Asimismo, el equipo de Homely One está compuesto por expertos en esta área que asesoran a sus usuarios para poder comprender estas estadísticas. De esta manera, es posible definir estrategias clave para obtener aún más beneficios.

Por otra parte, esta empresa destaca por utilizar nuevas tecnologías para detectar inmuebles disponibles y precios en cada zona. Estas herramientas permiten ajustar los valores del alquiler a los del mercado. Además, esta compañía proporciona servicios de limpieza y seguridad para mejorar la experiencia de los inquilinos.

Por último, Homely One verifica que los huéspedes cuenten con la capacidad de cubrir los costes del alquiler y mantengan en buen estado las propiedades. De este modo, garantiza seguridad y rentabilidad a los propietarios.

A través de Homely One es posible acceder a un servicio de gestión de propiedades para obtener ganancias sin necesidad de preocuparse por nada.