Las casas vacacionales de Can Corda en Formentera e Ibiza permiten acceder a alojamiento de calidad

Dentro de los destinos más elegidos por las personas para vacacionar en verano en Islas Baleares se encuentran Formentera e Ibiza. Además, buena parte del público que escoge estos lugares cuenta con un alto poder adquisitivo y busca alojamiento de calidad.

En este contexto, Can Corda es una empresa especializada en el alquiler de viviendas vacacionales a clientes de distintas nacionalidades. Esta firma ofrece alojamientos con capacidades y características diferentes. Al ser propiedades con una decoración que invita a la relajación y el descanso, los turistas pueden aprovechar al máximo sus vacaciones.

Can Corda ofrece alojamiento de calidad en Formentera e Ibiza A través del sitio web de Can Corda, los clientes pueden escoger entre cinco alojamientos con capacidades y características diferentes. Ahora bien, en todos los casos están completamente equipados. Cabe destacar que estas viviendas están ubicadas en una elevación rocosa denominada Es Cap de Barbaria y presentan un diseño típicamente mediterráneo.

Para asegurar una estadía confortable, estas casas vacacionales disponen de espacios amplios y luminosos, una cocina 100 % equipada y un salón con televisor de pantalla plana. Además, los huéspedes pueden disfrutar de un equipo de música, conexión a internet, servicio de limpieza diaria y sistema de seguridad.

En particular, una de las propiedades que ofrece esta empresa es la casa con piscina Ca Na Marta, a 3,3 kilómetros de Ibiza. Este inmueble es ideal para familias y grupos de amigos que buscan momentos de descanso y desconexión. En cuanto a los dormitorios, dispone de cuatro, todos equipados con una cama matrimonial. Por lo tanto, la capacidad es de hasta 8 personas. Además, las instalaciones son magníficas y cuentan con todo lo necesario para unas vacaciones de primer nivel.

¿Por qué vacacionar en Formentera e Ibiza? Según distintos expertos del sector turístico, la isla de Formentera es una de las preferidas de los viajeros por sus bellas playas, sus rincones naturales y su ambiente cálido y acogedor en cualquier época del año. Entre los atractivos de esta isla se encuentran su paisaje árido, casi desértico, y el imponente acantilado cerca de Es Cap de Barbaria.

Por otra parte, las personas que se alojan en Can Corda pueden visitar la localidad de Sant Frances, un pueblo ideal para pasear y disfrutar del encanto mediterráneo de sus plazas, calles y comercios. Asimismo, la playa de Cala Saona es considerada como una verdadera joya escondida en la costa suroccidental de la isla. Este espacio es accesible a pie, en bicicleta o en coche.

Debido a la amplia variedad de actividades y paisajes turísticos que ofrecen Formentera e Ibiza, un gran número de personas llega cada año para disfrutar de sus vacaciones. En Can Corda, estos viajeros pueden encontrar varias opciones de alojamiento de calidad para garantizar una experiencia única.