Gestión de apartamentos turísticos en Madrid

España en los últimos meses experimentó un notable crecimiento en la demanda de viviendas destinadas al uso turístico debido a que es un negocio rentable para los propietarios y porque, a diferencia del alquiler tradicional de hoteles y hostales, aporta numerosos beneficios a los usuarios.

Sin embargo, la administración de alojamientos y propiedades de alquiler vacacional no es una tarea sencilla porque requiere de especialización, un amplio conocimiento del mercado de bienes raíces y múltiples recursos. En este marco, Homely One es una inmobiliaria orientada a la gestión de apartamentos turísticos Madrid que opera con las principales plataformas como Airbnb, Booking o Wimdu, con el objetivo de ofrecer un servicio integral que asegure la rentabilidad de los propietarios y una estancia satisfactoria para los huéspedes.

Calidad e innovación en gestión de apartamentos turísticos Madrid Homely One es una firma que fusiona a agentes comerciales inmobiliarios con arquitectos e interioristas, y el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, para ofrecer un servicio que revoluciona la gestión turística de propiedades en la capital española. Su modelo de negocio se especializa principalmente en aquellos dueños de inmuebles que no disponen del tiempo suficiente o no residen cerca de su propiedad para llevar a cabo una administración adecuada del alquiler vacacional.

La inmobiliaria trabaja con las plataformas digitales más conocidas del mercado en cuanto a la oferta de alojamientos turísticos y desarrolla múltiples funciones que van desde la publicación del anuncio y las gestiones de precios, pasando por la comunicación con clientes o la recepción y entrega de llaves, hasta la limpieza y el mantenimiento de los pisos e, incluso, con la atención posventa.

Homely One asegura un alto porcentaje de optimización en el ingreso a la propiedad mediante acciones que generan visibilidad como la inclusión simultánea del activo en multiplataformas, check in autónomos, la contestación automática (en diferentes idiomas) a los usuarios que conlleva a mayores reservas instantáneas y el acceso a videos explicativos del inmueble o manuales personalizados.

El equipo profesional de la inmobiliaria no solo se ocupa de fotografiar las viviendas y redactar los anuncios en sitios como Airbnb, sino también de proponer mejoras de decoración o efectuar sugerencias sobre los servicios destinados al huésped. De hecho, gracias a su relación con empresas mayoristas del sector hotelero, la gestión puede cubrir la provisión de enseres básicos o de materiales de limpieza y otorgar un pack de bienvenida a los viajeros (agua, café, fruta fresca).

Con el foco en la seguridad del cliente La seguridad es un punto central para Homely One por lo que las llaves de cada propiedad están codificadas con un número de referencia (sin inclusión de nombre y dirección) y se guardan en un espacio especial.

La inmobiliaria también procura buscar huéspedes que aseguren un debido comportamiento y, antes y después de cada reserva, se compromete a efectuar verificaciones que corroboren el estado del apartamento y sus elementos. El servicio de gestión turística de Homely One, en definitiva, está pensado para diseñar una experiencia rentable, segura y satisfactoria tanto para sus propietarios como los clientes.