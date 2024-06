Mudanzas Crespo combina tecnología y máxima seguridad en su servicio de alquiler de grúa elevadora para mudanzas

Con el constante progreso tecnológico, realizar actividades que anteriormente eran complicadas y estresantes, como las mudanzas, se ha vuelto más fácil. Hoy en día, gracias a la introducción de nuevos vehículos, maquinarias y materiales, el proceso de mover muebles y pertenencias personales se ha simplificado considerablemente.

Un ejemplo de esto es la grúa elevadora que permite la bajada y subida de mobiliario en altura y en accesos complejos (desde la fachada de un piso al camión), sin necesidad de desmontar cada mueble ni enfrentar los riesgos de sufrir daños al momento de transportar los objetos por las escaleras o el ascensor.

Una empresa que ha incorporado el alquiler de grúa montamuebles a sus servicios es Mudanzas Crespo. A continuación, la firma especializada en mudanzas habla sobre este servicio y cómo ha contribuido al éxito corporativo.

¿Cómo fue el inicio de Mudanzas Crespo en el sector?

Nuestros inicios fueron con Mudanzas Locales a principios de los 80, sobre todo trabajamos la zona sur de Madrid. En aquella época lo que funcionaba era el boca a boca, y la verdad es que esa siempre ha sido y sigue siendo nuestra mejor publicidad.

¿Qué valor añadido supone la incorporación de una grúa elevadora a sus servicios?

Pues aunque mucha gente piensa lo contrario el utilizar una grúa-montamuebles en una mudanza supone abaratar costes. La gente ve las grúas y se piensan que solo por llevarla a su mudanza le vamos a cobrar más y para nosotros es mucho menos trabajoso hacerlo así, que a lo mejor bajar todo por las escaleras porque no haya ascensor, y a cada bulto, o caja, o muebles es un viaje por escalera. Muchas veces también las usamos en viviendas relativamente nuevas y con ascensor, pero a lo mejor ese portal está dentro de una urbanización que tenemos que dar una vuelta hasta llegar al vehículo de 100 metros y, sin embargo, las ventanas o el balcón dan justo encima de donde se aparca el vehículo. De esta forma, se baja todo directo al camión.

¿Puede mencionar qué ventajas específicas ofrece esta metodología en comparación con los medios tradicionales de transporte de muebles en mudanzas?

Pues aparte de lo mencionado anteriormente, también hay muchas veces que sobre todo los sofás, tapas de canapés, frigoríficos americanos, no suben ni por la escalera y solo se pueden subir por la fachada. Con la grúa se sube en un momento.

¿Qué tipos de muebles o enseres se pueden trasladar con la grúa elevadora?

Todos, siempre y cuando no excedan el peso máximo que soporta la grúa que son 250 kg, o que sean excesivamente grandes y sobresalgan mucho de la plataforma. Pero no suele ser lo normal.

¿En qué casos recomendarían el uso de estos equipos en una mudanza?

Siempre que no haya ascensor o siempre que el balcón o ventana quede encima de donde se pueda aparcar el vehículo, y si se hace sin grúa el portal este muy lejos. O bien si hay algún elemento que no baje o suba por la escalera.

¿Con cuántos modelos de grúas elevadoras cuentan y cuál es la diferencia entre estas?

Tenemos tres tipos, está la grúa-montamuebles sobre camión. Esta es la más fácil de montar y desmontar, y es la que más alto llega a un décimo, y la que más peso soporta, pero tiene que tener espacio para poder aparcarla, y es como un vehículo algo más grande. Después tenemos dos grúas-montamuebles remolques. Estas son un remolque tirado por una furgoneta, y se pueden desenganchar de la furgoneta y subir en aceras, meter dentro de urbanizaciones privadas. Son ligeras, y más manejables a la hora de colocarlas para montarlas. Una de ellas llega hasta el 7º, y la otra que es más pequeña llega hasta un 5º.

Y por último tenemos dos grúa-montamuebles desmontables por tramos, que se pueden montar en aceras, zonas peatonales, patios interiores, huecos de escaleras, jardines. Son como una escalera con una plataforma, que ocupan poco y se pueden meter en casi cualquier sitio. Son más costosas de montar y solo llegan hasta un 4º.

¿Cómo seleccionan el modelo de grúa más adecuado para las necesidades de cada cliente?

Todo depende del acceso que tenga la vivienda donde haya que montar la grúa. Lo necesario es poder ver bien donde habría que colocarla.

¿Qué tipo de capacitación y experiencia poseen los operadores de estos equipos para garantizar un manejo seguro y eficiente durante las mudanzas?

Los montadores de las grúas tiene un curso específico de montaje y manejo de grúas elevadoras y su carnet de gruista.

¿Qué medidas de seguridad implementan para garantizar la integridad de los muebles y la eficiencia del proceso?

Nosotros nunca sacamos un mueble de la vivienda si no está embalado y aparte de proteger los muebles, hay veces que por el tipo de mueble que sea, no se puede colocar bien en la plataforma y hay que atarlos y asegurar la mercancía en la plataforma. Aparte de eso es obligatorio el uso de andamios para el paso seguro de los viandantes que pasen por debajo de la grúa cuando se está utilizando.

¿En qué aspectos ha destacado Mudanzas Crespo en el mercado gracias a su servicio de alquiler de grúa elevadora?

Nosotros ofrecemos un alquiler de grúa-montamuebles independiente a las mudanzas, dado que muchas veces los clientes solo necesitan subir un sofá que se han comprado y que la tienda se lo ha dejado en la puerta de casa porque no le cabe por la escalera. Es algo muy común y que nosotros ofrecemos solo alquiler de la grúa, sin necesidad de contratar la mudanza para un servicio puntual.

En conclusión, el servicio de alquiler de grúa elevadora de Mudanzas Crespo marca la diferencia en el mundo de las mudanzas al ofrecer una solución efectiva, segura y eficiente para trasladar muebles y enseres en edificios de múltiples pisos. Esto demuestra su compromiso con los clientes y su deseo de ofrecer una prestación especializada y de máxima calidad.