Robinhood adquirirá Bitstamp

Mediante esta adquisición, la bolsa de criptomonedas a escala mundial de Bitstamp pasará a formar parte de Robinhood, con clientes minoristas e institucionales en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Asia. Esta estratégica alianza posiciona a Robinhood en una mejor posición para expandirse fuera de EE. UU. y le aportará un negocio institucional solvente y acreditado Robinhood Markets, Inc. («Robinhood») ha alcanzado un acuerdo para adquirir Bitstamp Ltd. («Bitstamp»), una bolsa global de criptomonedas. Bitstamp se fundó en 2011 y tiene oficinas en Luxemburgo, Reino Unido, Eslovenia, Singapur y Estados Unidos.

La adquisición de una bolsa global acelerará de forma significativa la expansión de Robinhood Crypto en todo el mundo. Bitstamp cuenta con más de 50 licencias y registros activos en todo el mundo y aportará a Robinhood clientes de la UE, el Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Con esta adquisición, Robinhood contará con su primer negocio institucional. Bitstamp cuenta con la confianza de sus clientes institucionales por su solvente ejecución de operaciones, sus sólidos libros de pedidos y su conectividad API líder en el sector. Con otras ofertas institucionales de Bitstamp como la solución de marca blanca Bitstamp-as-a-service, préstamos institucionales y staking, Robinhood entrará en escena con relaciones activas y establecidas, una infraestructura y productos destacados en el sector. La principal bolsa al contado de Bitstamp, con más de 85 activos negociables, y productos como el staking y el préstamo, mejorarán la oferta de Robinhood Crypto.

"La adquisición de Bitstamp es un paso importante en el crecimiento de nuestro negocio de criptomonedas. El intercambio global de Bitstamp, que goza de gran credibilidad y una larga trayectoria, ha demostrado su resiliencia a través de los ciclos del mercado. Al combinar a la perfección la experiencia del cliente con la seguridad en las distintas zonas geográficas, el equipo de Bitstamp ha conseguido forjarse una de las reputaciones más sólidas entre los criptoinversores minoristas e institucionales", señala Johann Kerbrat, director general de Robinhood Crypto. "A través de esta estratégica alianza, estamos mejor posicionados para ampliar nuestra presencia fuera de EE. UU. y dar la bienvenida a los clientes institucionales a Robinhood".

"En su calidad de bolsa de criptomonedas más antigua del mundo, Bitstamp es conocida como una de las plataformas de criptomonedas más respetadas y transparentes a nivel mundial", afirma JB Graftieaux, consejero delegado de Bitstamp. "La incorporación de la plataforma y la experiencia de Bitstamp al ecosistema de Robinhood ofrecerá a los usuarios una experiencia de negociación mejorada, en el marco de un compromiso continuo con el cumplimiento, la seguridad y la orientación al cliente".

El equipo de Bitstamp aunará fuerzas con Robinhood, fomentando la colaboración, la innovación y el intercambio de conocimientos entre continentes. Los clientes de Robinhood y Bitstamp podrán disponer del mismo nivel de servicio, seguridad y fiabilidad y, conforme avance la operación, nos comprometemos a mantener la transparencia durante todo el proceso.

Robinhood espera que la contraprestación final de la operación ascienda aproximadamente a 200 millones de dólares estadounidenses en efectivo, a reserva de los ajustes habituales del precio de compra. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones normativas, y se espera que se produzca en el primer semestre de 2025. Barclays Capital Inc. ha actuado como asesor financiero exclusivo de Robinhood. Galaxy Digital Partners LLC ha actuado como asesor financiero exclusivo de Bitstamp.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

"Esta entrada de blog contiene declaraciones prospectivas, incluso con respecto a nuestro acuerdo para adquirir Bitstamp y nuestras expectativas actuales con respecto a la contraprestación final del acuerdo y el calendario. Nuestras declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, imprecisiones, suposiciones y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros futuros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en esta entrada de blog. Los factores que contribuyen a la naturaleza incierta de nuestras declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, el riesgo de que los cambios en las condiciones empresariales, económicas o políticas que afectan a los mercados financieros mundiales, o un acontecimiento sistémico del mercado, puedan perjudicar a nuestro negocio; la dificultad de cumplir con un entorno normativo amplio, complejo y cambiante y la necesidad de ajustar nuestro modelo de negocio en respuesta a leyes y normativas nuevas o modificadas; y la volatilidad de los precios de las criptomonedas y de los volúmenes de negociación. En la medida en que algunos de estos riesgos e incertidumbres no pueden predecirse ni cuantificarse y algunos escapan a nuestro control, no debe confiar en nuestras declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Si desea obtener más información sobre los posibles riesgos e incertidumbres que podrían afectar a nuestra empresa y a nuestros resultados financieros, consulte el apartado 1A de la parte II de nuestro informe trimestral presentado en el formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado a 31 de marzo de 2024, así como el resto de nuestros documentos presentados ante la SEC, disponibles en la página web de dicha entidad: www.sec.gov. Salvo indicación en contrario, todas las afirmaciones de carácter prospectivo se realizan en la fecha de esta entrada de blog y se basan en la información y las estimaciones de que disponemos en este momento. A menos que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna de las afirmaciones contenidas en esta entrada de blog, ya sea como resultado de cualquier información nueva, acontecimientos futuros, cambio de circunstancias u otros motivos. Debe leer esta entrada de blog teniendo en cuenta que nuestros resultados, rendimiento, acontecimientos y circunstancias reales en el futuro podrían ser sustancialmente diferentes de lo que prevemos".