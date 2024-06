Se invierte en el mercado español con Homely One

Muchas empresas viven de vender cursos sobre como invertir, pero nadie habla de la frustración que puede conllevar cometer errores. Equivocarse en el tema normativo, por ejemplo, puede acarrear cuantiosas multas. Equivocarse en el confort térmico, puede dañar la reputación de la propiedad, y gastar en exceso en electricidad, puede dilapidar la rentabilidad esperada.

Homely One entiende que no todos quieren dedicar tanto tiempo y riesgo a la protección del patrimonio, y que además no todo el mundo puede acceder a la compra de propiedades como inversión, y si puede, quizá no pueda diversificar su riesgo en varias.

Es por ello que Homely One ha lanzado uno de los mejores vehículos de inversión en términos de rentabilidad riesgo. Sin tener que hacer nada, el propietario puede disfrutar de una cartera diversificada de inmuebles, bien gestionados, con licencia y con la garantía de sacar la mejor rentabilidad del mercado en alquiler superando incluso el 12 % de la TIR esperada.

Cómo invertir con Homely One Muchos se preguntarán qué hacer con el capital ahorrado, de modo que no comprometa a muchos años, y que dé rentabilidades buenas sin tener que ocuparse de ello. Lo mejor si se está en esa situación es hablar con Homely One, desde su formulario de contacto en la web, o directamente acercándose a sus oficinas en Calle Recoletos en Madrid. Homely One no solo ofrece servicios, sino que invierte en todos los proyectos de inversión que realiza. Es el aliado perfecto para una inversión exitosa, sin duda que la persona que gestiona el patrimonio vele por el suyo propio es una garantía de éxito inigualable en el mercado de inversión.

La tecnología como pilar de diferenciación en Homely One Quien piense que el sector inmobiliario escapaba de la revolución digital, hay que leer esta parte del artículo porque va a sorprender. En el mundo del alquiler vacacional, plataformas de alquiler reconocidas irrumpieron fuertemente para hacerse finalmente con el mercado, suprimiendo así a las agencias de viajes e inmobiliarias locales que canalizaban antes la demanda internacional. Actualmente, esta revolución ha traído consigo que empresas como HomelyOne desarrollen sistemas que se enfocan en el control de estas propiedades. Por poner algunos ejemplos, Homely One controla informáticamente múltiples tareas, como el acceso remoto, sensores de humo, fugas de agua en baños, detector de presencia para controlar la climatización, o sensor de ruido para evitar molestar a otros vecinos. Además, el software es capaz de trabajar y ajustar esos datos para la toma de decisiones del equipo gestor, y conseguir así que la experiencia del huésped siempre sea perfecta, evitando al máximo el posible error humano en la detección de problemas. Si se quiere un patrimonio bien gestionado, es recomendable contactar con Homely One.