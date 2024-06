Hoquei360, un aliado clave para los jugadores del hockey sobre patines

El hockey sobre patines es una disciplina cada vez más popular entre los jóvenes españoles, sobre todo por incluir el patinaje y gracias a los diversos centros educativos e instituciones deportivas que apuestan por ella como una alternativa a las actividades extraescolares y a los deportes colectivos mayoritarios. Sin embargo, conseguir el equipo adecuado para fortalecer el rendimiento de los jugadores puede resultar un desafío.

En ese sentido, Hoquei360 emerge como una solución integral para los aficionados a este singular deporte. Este proyecto "creado por padres para padres" destaca como una tienda online que posee una amplia gama de equipamiento y accesorios de las marcas más reconocidas en el mundo del hockey.

Hoquei360 es una empresa fundada por progenitores que recién inician o llevan años acompañando a sus hijos, y que conocen de primera mano las demandas que presenta esta disciplina. A partir de este enfoque, es que busca convertirse en un aliado ideal que garantice la seguridad, comodidad y el buen desempeño de los atletas.

¿Cómo surgió la idea de una tienda especializada como Hoquei360?

La idea de crear Hoquei360 nació de una necesidad personal. Tanto mi hijo como mi hija juegan al hockey, y como padre me enfrenté a muchas dudas a la hora de comprarles la equipación adecuada. Me di cuenta de que no era el único con estas dudas, ya que otros padres en la comunidad de hockey también compartían las mismas inquietudes. Fue entonces cuando decidí crear una web que pudiera servir de guía, ofreciendo información detallada y recomendaciones para ayudar a otros padres a tomar decisiones informadas. Así, nació Hoquei360, con el objetivo de proporcionar una plataforma donde encontrar respuestas a todas esas dudas y facilitar la vida a quienes tienen hijos que practican este deporte.

¿Cómo influyó la perspectiva de ser padres en la creación y desarrollo del proyecto?

La perspectiva de ser padre fue fundamental en la creación y desarrollo de Hoquei360. Como padre, entiendo las preocupaciones y dudas que surgen cuando se trata de equipar a nuestros hijos para un deporte tan específico como el hockey. Esta experiencia personal me permitió identificar las necesidades y carencias en el mercado de manera directa y empática.

Al ver a mis propios hijos jugar y crecer en este deporte, me di cuenta de la importancia de contar con el equipo adecuado no solo para su rendimiento, sino también para su seguridad. Por ello trabajamos con las mejores marcas, asesoramos sobre cuáles son los productos más adecuados para los diferentes niveles de juego y damos facilidades de pago porque sabemos que no es un deporte barato.

¿Cuál es la misión principal de Hoquei360 y cómo se refleja en los productos que ofrecen?

La misión principal de Hoquei360 es proporcionar una experiencia integral y de confianza para las familias y jugadores de hockey, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre la equipación y el material que necesitan. Queremos ser un recurso valioso que ofrezca no solo productos de alta calidad, sino también orientación y soporte. Por eso vamos a ir integrando, poco a poco, servicios sobre técnicas de entrenamiento, estrategias de juego, nutrición y más.

¿Qué tipo de asesoramiento ofrecen a los padres y jugadores que están comenzando en el hockey?

Entendemos que empezar en el hockey puede ser abrumador tanto para los padres como para los jugadores. Por eso, ofrecemos un asesoramiento integral que cubre varias áreas clave:

Guías de Compra: asesoramos sobre qué tipo de equipamiento es necesario para las diferentes categorías. Sticks, protectores, ropa y otros accesorios esenciales.

Asesoramiento Personalizado: ofrecemos asesoramiento personalizado a través de nuestro servicio de atención al cliente. Los padres y jugadores pueden contactarnos con sus preguntas y nuestro equipo está siempre dispuesto a ayudarles a encontrar las mejores soluciones según sus necesidades particulares. Ya sea a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono, estamos aquí para proporcionar orientación directa y específica.

Artículos Informativos: en nuestro sitio web y en redes sociales publicamos artículos que abordan diversas temáticas relacionadas con el hockey. Desde consejos para padres, hasta análisis de los últimos productos que nos van llegando. Siempre con la idea de mantener al día a nuestros clientes y seguidores.

¿Cómo han diseñado la tienda online para garantizar una experiencia de compra fácil y satisfactoria?

Hemos creado una tienda online que sea intuitiva, sencilla y fácil de navegar. Accesible y útil para todos nuestros clientes, especialmente aquellos que pueden ser nuevos en el hockey. Implementamos filtros detallados que permiten a los clientes afinar sus búsquedas según criterios como marca, precio, nivel de habilidad y tipo de producto. Nuestros productos cuentan con una descripción detallada, especificaciones técnicas, y fotos de alta calidad. Disponemos de un chat donde los clientes pueden hacer preguntas y recibir asistencia inmediata de nuestro equipo de atención al cliente. Contamos con un proceso de pago sencillo y seguro. Aceptamos múltiples formas de pago y hemos optimizado la experiencia para que sea rápida y libre de complicaciones. Además, proporcionamos opciones de pagar en 3 plazos, sin intereses.

¿Qué criterios utilizan para seleccionar las marcas y productos que forman parte de su catálogo?

En Hoquei360, somos muy cuidadosos a la hora de seleccionar las marcas y productos que incluimos en nuestro catálogo. Solo trabajamos con marcas que tienen una sólida reputación en la comunidad de hockey y que han demostrado producir equipos de alta calidad y durabilidad.

Estamos siempre atentos a las innovaciones en la industria del hockey para ofrecer a nuestros clientes acceso a lo más moderno en equipamiento. Esto incluye materiales ligeros, diseños ergonómicos y tecnologías que mejoran la experiencia de juego.

Queremos asegurarnos de que nuestros clientes encuentren productos adecuados para todas las edades, niveles de habilidad y posiciones de juego. Seleccionamos productos que ofrezcan una buena relación calidad-precio.

¿Cómo aseguran la calidad y competitividad de los productos que ofrecen en Hoquei360?

Lo hacemos mediante trabajar con marcas reconocidas y con gran renombre como Azemad, Toor, Reno, McRoller, Clyton y Kumbre, conocidas por su innovación y calidad. También el feedback de nuestros clientes nos ayuda mucho a saber qué tal están funcionando los productos que comercializamos en la pista, etcétera. Así, garantizamos que cada producto en Hoquei360 cumpla con las expectativas de nuestros clientes

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado al establecer y expandir Hoquei360?

El mayor desafío ha sido lanzar esta nuevalínea de negocio dentro de nuestra propia agencia digital 4AddicTic. Esto implicó establecer acuerdos con proveedores y garantizar la eficiencia de los canales de reposición y distribución, enfrentando las complejidades propias del comercio electrónico. Además, hemos trabajado intensamente para mejorar nuestro posicionamiento en los resultados de búsqueda, ya que la competencia en Cataluña tiene una ventaja de 15 años en el mercado online respecto a nosotros. Estamos constantemente mejorando las descripciones de nuestros productos y añadiendo más contenido a nuestras RRSS para llegar a cuantas más personas mejor.

¿Cómo visualizan el crecimiento de Hoquei360 en los próximos cinco años?

En los próximos cinco años, visualizamos el crecimiento de Hoquei360 de la siguiente manera:

Expansión del Catálogo: seguiremos buscando productos y nuevas marcas para cubrir todas las necesidades de los jugadores de hockey sobre patines, desde principiantes hasta profesionales.

Mejora de la Presencia Online: seguiremos optimizando nuestro posicionamiento en los motores de búsqueda y mejorando nuestra plataforma de comercio electrónico para ofrecer una experiencia de compra superior.

Expansión Geográfica: nuestro objetivo es cerrar acuerdos con mínimo 2 clubs de hockey de toda España al año para ser el proveedor oficial o de referencia de todos los padres y deportistas de dichos clubs. En cinco años, aspiramos a colaborar con al menos 10 clubs, sin descartar la posibilidad de acuerdos con clubes en países como Portugal o Argentina.

Sostenibilidad: nos comprometemos con prácticas más sostenibles, tanto en la selección de productos como en nuestros procesos operativos.

¿Qué lecciones han aprendido desde la creación de Hoquei360 que podrían compartir con otros emprendedores?

Desde la creación de Hoquei360, hemos aprendido varias lecciones valiosas que podrían ser útiles para otros emprendedores. El mejor consejo sería analizar muy bien los procesos, proveedores, tiempos de respuesta y reposición, así como los costes mensuales en tiempo y dinero. Asegúrate de que el margen de cada venta sea suficiente para cubrir todos los gastos y tener beneficios, pero, sobre todo, que tu negocio aporte algo valioso o resuelva un problema, y que te apasione lo que haces. Sin pasión, el esfuerzo no tiene sentido.

Además, recomendaría a los emprendedores ir analizando, tomando decisiones, ajustando y probando, y luego volviendo a analizar de forma continua. Este ciclo de mejora constante es clave para el éxito a largo plazo. Y no olvides escuchar a tus propios clientes. Sus comentarios te ayudarán a mejorar tanto a nivel de usabilidad como de servicio y catálogo.

El propósito de ofrecer un servicio completo y accesible para los apasionados del hockey en patines es uno de los principales puntos fuertes de Hoquei360. En ese sentido, la tienda no solo dispone de un sólido catálogo de productos, sino que además despliega múltiples recursos y asesoramiento acerca de la disciplina, con el fin de contribuir a que los jugadores puedan acceder a todo lo necesario para maximizar su desempeño.

Desde la página web de la tienda es posible observar en detalle cada uno de sus artículos y todas las informaciones disponibles.