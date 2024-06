Sabadell Consumer se asocia con OK Mobility para flexibilizar los pagos de su servicio de suscripción

Las dos empresas se unen para maximizar este servicio de movilidad, al brindar a los usuarios una mayor accesibilidad en el pago de las mensualidades. La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en la sede central de OK Mobility, en Palma, y ha contado con la presencia de Mercè Serra, de Sabadell Consumer, y de Othman Ktiri, de OK Mobility OK Mobility, la plataforma de movilidad global, en su compromiso por mejorar constantemente sus servicios, ha anunciado una asociación estratégica con Sabadell Consumer, la filial de financiación al consumo de Banco Sabadell. A través de este acuerdo, la compañía esperaofrecer a los usuarios de su servicio de suscripción una mayor flexibilidad en el abono de las mensualidades.

El servicio de suscripción de OK Mobility proporciona a los usuarios la posibilidad de elegir entre una extensa variedad de vehículos por periodos de 1 a 12 meses, mediante un proceso de gestión accesible, sencillo y 100% digital. De igual forma, les permite disfrutar de la multi-movilidad y el multidestino, pudiendo acceder de forma inmediata a una amplia gama de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos de carga. Esta asociación permitirá a los consumidores beneficiarse de mayor flexibilidad en el pago de su suscripción gracias a los servicios ofrecidos por Sabadell Consumer.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en las instalaciones de la sede central de OK Mobility, en Palma, y ha contado con la presencia de Mercè Serra, Consejera Directora General de Sabadell Consumer, y de Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, quienes se han felicitado por el acuerdo alcanzado.

Serra celebra la alianza entre ambas compañías y asegura que "Nuestra compañía siempre está en movimiento, ofreciendo soluciones innovadoras a las necesidades de los clientes. Las suscripciones en el sector de la automoción son una tendencia en alza y no podíamos contar con un mejor partner para implantar nuestra solución de pago por suscripción que OK Mobility, una compañía líder que destaca por su innovación en el mercado. Este acuerdo pionero en el sector, nos sitúa, una vez más, en la vanguardia de la financiación en automoción".

Por su parte, Ktiri comenta que: "Llevamos cuatro años avisando a nuestros partners financieros del cambio de paradigma en el comportamiento de consumo de los usuarios para acceder a la movilidad. Y es que los usuarios privilegian cada vez más la usabilidad sobre la propiedad. Acompañar a nuestros clientes en esta nueva tendencia conlleva desafíos técnicos como, por ejemplo, la adaptación de la financiación. En efecto, financiar un coche es algo muy común, pero financiar un servicio de movilidad era todo un reto. Fruto del trabajo de los equipos de OK Mobility y de Sabadell Consumer, estamos orgullosos de sacar al mercado este disruptivo y exclusivo producto de financiación al servicio de nuestros clientes".

En 2023, la empresa experimentó un crecimiento récord en su división de Mobility Services -que incluye el alquiler y la suscripción de vehículos- con ingresos de 191 millones de euros, lo que significó un incremento del 27% respecto al año anterior. En estos resultados, destaca especialmente la suscripción, que ha demostrado ser un modelo que se ajusta perfectamente a las distintas necesidades de desplazamiento de los clientes.