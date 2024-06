G-SHOCK Lanzará un MR-G con esfera inspirada en la belleza funcional de la carpintería Kigumi

TOKYO, 28 de mayo de 2024 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado el lanzamiento de una nueva incorporación a la línea MR-G, el buque insignia de la marca G-SHOCK, de relojes resistentes a los golpes. El nuevo MRG-B2100B cuenta con un bisel octogonal y una esfera inspirada en la belleza funcional del arte tradicional japonés de carpintería entrelazada llamado kigumi.

Kigumi es una técnica tradicional japonesa de construcción y carpintería que se utiliza en la madera sin el uso de herrajes metálicos.

Este nuevo reloj es el primero de la línea 2100 que lleva el nombre MR-G. La línea 2100 debutó en 2019 y presenta un diseño combinado digital-analógico que añade un toque moderno al primer G-SHOCK, el DW-5000C. Con su distintivo bisel octogonal y su diseño minimalista, la línea 2100 ha demostrado ser popular en todo el mundo.

El MRG-B2100B cuenta con una esfera inspirada en la maestría artesanal de las técnicas tradicionales japonesas de carpintería kigumi. La superficie de la esfera tiene una forma corrugada con una serie de aberturas para crear un patrón geométrico que expresa bellamente la visión de la técnica kumiko. El patrón no solo proporciona un añadido de diseño, sino que también deja pasar suficiente luz a través de las aberturas para la generación de energía solar.

Kumiko es una técnica japonesa de ensamblaje de piezas de madera en patrones geométricos sin el uso de clavos.

El distintivo bisel octogonal de la serie 2100 está formado por un total de 27 componentes separados, lo que permite un pulido de precisión para lograr un hermoso acabado metálico, hasta los puntos más desafiantes. Los componentes externos son pulidos individualmente por maestros artesanos y luego ensamblados en un proceso tan exigente como el de la carpintería kigumi. El bisel superior está fabricado con COBARIONTM, una aleación que tiene una dureza aproximadamente cuatro veces mayor que la del titanio puro, y el armis emplea DAT55G, una aleación de titanio con una dureza aproximadamente tres veces mayor que la del titanio puro. Este reloj combina la belleza refinada del metal con la dureza de un G-SHOCK para un diseño digno del nombre MR-G.

MRG-B2100B Dial

Bisel-Con materiales de última generación desarrollados en Japón

MRG-B2100B sitio web del producto

https://www.casio.com/intl/watches/gshock/product.MRG-B2100B-1A/

Especificaciones

Construcción Resistente a los golpes; resistente magnético (norma ISO 764)

Resistencia al agua 200 metros

Radio Frecuencia 77.5 kHz (DCF77: Germany); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China)

Recepción de Ondas de Radio Recepción automática hasta seis veces al día (excepto para uso en China: hasta cinco veces al día), recepción manual

Especificaciones de Conectividad Estándar de Comunicación Bluetooth® de bajo consumo

Rango de Señal Hasta 2 metros (puede diferir dependiendo de las condiciones del entorno)

Funciones de enlace móvil

(Enlace inalámbrico con dispositivos Bluetooth®) Ajuste automático de tiempo

Configuración fácil del reloj

Tiempo y lugar

Visualización del estado del reloj

Autochequeo

Buscador de teléfono

Certificado de línea de producción premium*

*Ver el certificado de Línea de Producción Premium dentro de la aplicación.

Otras funciones Corrección automática de la posición inicial de la manecilla, calendario automático completo, visualización del día y la fecha, ahorro de energía, luz LED (superiluminador) con brillo.

Fuente de alimentación Tough Solar (sistema de carga solar)

Operación Continua Aproximadamente 5 meses después de la carga completa, usando todas las funciones pero sin carga solar.

Aproximadamente 18 meses con la función de ahorro de energía activada después de una carga completa.

Tamaño de la caja 49.5 × 44.4 × 13.6 mm

Peso total Approx. 122 g

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia.