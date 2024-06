De lo antiguo a lo moderno: transformando la seguridad comunitaria en Valencia

Actualizar el portero automático de tu comunidad no es solo una mejora estética. Es una inversión en seguridad y confort para todos los vecinos.

Descubre cómo puedes transformar tu comunidad con el videoportero Fermax y los servicios de Electro BB, especialistas en instalación de videoporteros Fermax en Valencia.

Nuestro principal objetivo es ayudar para conseguir una mayor tranquilidad y bienestar de los residentes de las comunidades que atendemos.

De portero electrónico a videoportero Fermax: un nuevo punto de vista

Máxima visibilidad y seguridad La nueva cámara a color con gran angular (100º horizontal y 80º vertical), iluminación integrada y sistema de enfoque ajustable de los videoporteros Fermax, te permite ver claramente quién está en la puerta, incluso en condiciones de poca luz.

Soluciones Innovadoras para Accesos Difíciles El complemento angular para la placa de calle orienta la placa a 45º respecto a la pared, ideal para instalaciones en puntos de difícil accesibilidad, como detrás de una verja.

Acceso sin contacto Otra de las mejoras es el lector de proximidad integrado en los videoporteros Fermax, ya que permite abrir puertas sin necesidad de contacto físico. Es una mejora tanto a nivel de higiene como de accesibilidad y que también repercute en una disminución del mantenimiento de la puerta.

Menos averías, más fiabilidad Al instalarse la nueva tecnología DUOX PLUS de Fermax, sólo se requieren 2 hilos, por lo que la posibilidad de que haya averías es menor. Además, las nuevas placas modulares Skyline de videoporteros Fermax hacer que sea muy sencillo de mantener y de reparar, ya que sólo se cambiaría el módulo averiado.

Conectividad Total y Personalización Con los monitores conectados por WiFi, puedes ver quién está en la puerta de tu casa desde cualquier lugar y en cualquier momento, directamente en tu smartphone. Además hay varios modelos de monitores VEO DUOX PLUS de Fermax, entre los que elegir el que más se adecúa a tus gustos y necesidades.

Cinco Razones para Modernizar el Videoportero de tu comunidad con Electro BB

Te vamos a dar sólo 5 razones para demostrarte porque elegir Electro BB Servicio Técnico Oficial Fermax Valencia, es la mejor opción para la instalación de tu videoportero Fermax en Valencia:

1. Calidad Reconocida. Trabajamos con la marca valenciana de Videoporteros Fermax, marca española consolidada como uno de los líderes a nivel mundial en videoporteros y controles de acceso. Además de ser Servicio Oficial, somos Embajadores de la marca e instaladores recomendados por Fermax Valencia.

2. Experiencia Inigualable. Somos el Servicio Oficial de Fermax más antiguo del mundo, con más de 50 años de experiencia.

3. Garantía Extensa. Al actualizar tu instalación de videoporteros en Valencia a la tecnología DUOX PLUS, te ofrecemos 5 años de garantía oficial.

4. Confianza Probada. Hemos atendido a más de 25,000 comunidades y trabajamos con más de 300 administradores de fincas.

5. Satisfacción Garantizada. Nuestros clientes avalan nuestra calidad con casi un millar de reseñas positivas. ¡Compruébalo tú mismo!

Y sobretodo, te garantizamos que siempre vamos a darte la solución que mejor se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo.

¿Listo para el Cambio? Instalación de videoporteros Fermax en Valencia

¿Estás en Valencia y deseas mejorar la seguridad y el confort de tu comunidad? Solicita una consulta gratuita y sin compromiso para modernizar el videoportero de tu comunidad hoy mismo.

Desde telefonillos básicos, hasta videoporteros con tecnología IP especialmente diseñados para el control domótico,... Si te interesa contacta con Electro BB, empresa referente de instalación de videoporteros Fermax en Valencia.